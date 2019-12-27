中大民調：林鄭12月評分僅得22.2分　按年暴跌逾30分

香港中文大學亞太研究所公布12月特區政府及特首民望民意調查，行政長官林鄭月娥最新評分僅為22.2分，按月下跌0.2分，較2018年12月的52.7分大跌30.5分。

中大亞太研究所在12月16至20日晚上，訪問708位18歲以上市民，成功回應率38.4%，抽樣誤差為正負3.68個百分點。

近七成市民不滿政府表現 10.6%市民滿意

調查顯示，有10.6%市民滿意特區政府表現，較11月上升0.6個百分點。而不滿意的市民有69.6%，按月減少0.8個百分點。回答「普通/半半」的市民有19.4%，按月上升0.2個百分點。

與去年12月比較，較去年滿意（28.8%）的市民大減18.2個百分點，較去年不滿意（33.9%）的市民大增35.7個百分點。

林鄭月娥較得低學歷長者支持，而相對地高學歷、年輕人則較不支持。（資料圖片）

低學歷親建制長者評分較高 惟均未合格

至於林鄭方面，12月評分為22.2分，按月跌0.2分，按年大跌30.5分。分析各人評分後發現，51歲或以上平均給25.1分，學歷為小學或以下平均給31.9分，政治取向傾向建制平均給49.2分。而30歲以下平均給11.6分，大專或以上平均給18.5分，傾向非建制平均給14.2分。

鄭若驊評分15.9分 59%市民不信任政府

政務司司長張建宗的評分為28.7分，按月下跌0.6分。財政司司長陳茂波評分為26.3分，按月升0.2分。律政司司長鄭若驊評分為15.9分，按月跌1分。

12月有14.8%市民表示信任香港政府，按月跌0.3個百分點，按年下跌15.8個百分點。有59%市民表示不信任政府，按月跌0.4個百分點，按年增加17.5個百分點。回答「普通/一半半」的有24.7%，按月升0.4個百分點。

此外，根據香港民意研究所資料，綜合結果顯示，行政長官林鄭月娥的評分，在2019年內亦重挫31.34分

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