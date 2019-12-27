新任嶺大校董會主席　父為「鋼筋大王」　曾譴責丟國旗落海示威者

政府今日（27日）宣布，特首已委任姚袓輝為嶺南大學校董會主席，任期由2020年1月1日起生效，為期3年。姚祖輝為現任全國人大代表，並為復旦大學校董。翻查資料，姚祖輝為「鋼筋大王」姚樹聲之子，曾任香港青年聯會主席，哈佛商學院校友會顧問，全國青聯常委，上海市政協常委等職務。近年更安排不少香港青年到國內企業實習。

政府今日宣布，行政長官已委任姚袓輝為嶺南大學校董會主席，任期由2020年1月1日起生效。（嶺大提供）

姚祖輝在香港土生土長，父親姚樹聲上世紀40年代末從上海移居至香港，其創立的萬順昌公司94年上市，是香港第一家鋼筋進口商，姚父曾任香港鋼筋進口及存銷商總會主席。

1992年，姚祖輝從哈佛大學商學院畢業回港，接手管理萬順昌。2012年，姚祖輝開始踏足政界，當選第十二屆港區全國人大代表，並於2017年連任。在今年兩會期間，姚祖輝大力推銷粵港澳大灣區概念，建議通過為香港青年進入學，創業，就業的便利和空間，促進香港青少年進入大灣區，了解大灣區，從而達到真正的「融合發展」。

政府今日宣布，行政長官已委任姚袓輝為嶺南大學校董會主席，任期由2020年1月1日起生效。（資料圖片／高仲明攝）

姚祖輝亦有就反修例示威發表過意見。8月4日，有人到尖沙嘴天星碼頭拆下五支旗桿上的國旗並丟入海，姚發聲明表示對此感到非常憤怒和恐懼，批評這是『公然踐踏國家尊嚴，是挑戰「一國兩制」底線，涉觸犯《國旗法》和香港《國旗及國徽條例》，是很嚴重的違法行為』，必須依法嚴懲。