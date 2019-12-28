律師會會長：法治基本概念是守法　政見不同不等於可合理地犯法

律師會會長彭韻僖在港台節目《香港家書》中表示，法治的基本概念是守法，必須要放棄「打贏就話事」的叢林法則，改為奉公守法及尊重法庭裁決。她指出，社會上各人無論目標有多崇高及遠大，行為都不能無視法紀。 彭韻僖指出，公眾對法治有誤解，誤以為縱火及打人後接受法律制裁，就不算破壞法治，她強調，以上兩項都是嚴重罪行，容易波及無辜市民，無論背後有何動機及理念，暴力始終是暴力，不能鼓吹，「政見不同不等於可以合理地犯法」。

律師會會長彭韻僖表示，法治的基本概念是守法，無論背後有何動機及理念，暴力始終是暴力，不能鼓吹。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

彭韻僖以英國為例，指英國首相約翰遜在10月嘗試繞過應有的程序，要求議會通過醞釀已久的脫歐方案，最後都被英國下議院院長攔住，原因是要堅守法律，寸步不讓。她表示，若人人都依從自己的規矩行事，社會就無法律可言。

和而不同漸變得沒有市場

彭韻僖指，除了守法，法治還包括保障人權、財產權、人身安全、集會及言論自由。她引用法國著名哲學家伏爾泰的名言：「任何人因不同意見而迫害他人，如同惡魔無異」。彭韻僖認為，法治還有一層深層意義，就是互相尊重，但在現今社會，意見很容易變得兩極化，大家很難真心溝通及聆聽，和而不同漸變得沒有市場，出位言論比理性中肯的意見更容易「搶like」，結果偏激思想容易一傳十、十傳百，將世界推向極端邊緣。

彭韻僖認為，勇武風氣不但蔓延香港，更席捲全球，其中著名環保運動：「反抗滅絕Extinction Rebellion」在倫敦的行動，更因為對社會影響太大，當地警方向法院申請禁制令。她指出，參與社會運動就要尊重法治，在五年前的雨傘運動，法院頒下的禁制令，示威者都尊重裁決，和平散去，但現在卻不然。

在這半年的修例風波中，彭韻僖認為不少人對「法治」有兩大誤解，「不得不在此撥亂反正。」

她指出，第一，有些人以為只要放火、打人後接受法律制裁，便不算破壞法治。縱火、傷人是嚴重罪行，無論背後有什麼動機、理念，暴力始終是暴力，不可鼓吹。第二，許多人不認同政府，連帶它執行的法律也一併不尊重。但請留意，政見不同是一件事，縱火、傷人是另一件事，政見不同不等於合理地犯法。

至於面對這些破壞法治的事，是否應該保持沉默？彭韻僖指，作為律師更應該挺身而出，要向社會及法院負責，面對暴力不能沉默及視而不見。其中，律師會在過去六個月出了七篇聲明，除了譴責暴力、支持法治，亦呼籲政府回應社會訴求，而在10月份舉行的會員論壇，她很開心看到會員踴躍發言，對當前局勢很有想法，及提出很多建議，其中一項重點就是必須捍衛法治。

彭韻僖最後引用終審法院首席法官馬道立，9月在韓國首爾舉行的國際律師協會2019年年會的演辭中清楚指出，律師不單有責任促進法治，發聲要求各界正確理解法治，更是律師的應有之舉。