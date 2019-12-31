【專訪】攻警宿選區落敗　民協大狀梁漢祺：種子散落必會開花

反修例風暴下，不少素人「傘」落社區，成功在區議會選舉中擊敗盤踞多年的建制派議員，惟部分選區仍難以攻破，觀塘雙順就是其一。區內有居屋、公屋及全港最大的紀律部隊宿舍，選情備受矚目，民協成員、大律師梁漢祺與兩名建制派對戰，包括警察員佐級協會前主席陳祖光、建制派現任議員符碧珍，但最終未能漁人得利，以一千多票輸給符碧珍。 梁漢祺接受《香港01》專訪時表示，雙順儼如社會縮影，區內街坊的立場和互動正是香港寫照，惟他從未想過放棄紀律部隊宿舍選民，且信建制「鐵票」亦會溶化，例如有宿舍居民由撕毀傳單到與他傾談，亦有街坊以短訊默默支持稱「入面有同路人」。梁以樂觀的語氣說：「選舉只係一粒種子，播咗落去之後就會開花，希望至少在呢個山城開一朵燦爛嘅花。」

梁漢祺認為，雙順儼如社會縮影，區內街坊的立場和互動正是香港寫照，惟他從未想過放棄宿舍選民，更希望擔當溝通橋樑，傳遞彼此聲音。（羅君豪攝）

自2007年開始，雙順區一直由建制派區議員符碧珍自動當選，直至今年的反修例運動，選情驟起暗湧，且罕有成為激烈焦點選區之一。代表民主派出戰的，是現年31歲的大律師梁漢祺。

雙順區由三座雙塔式大廈、順緻苑及順利紀律部隊宿舍形成，「雖然用同一條利安道，但大家真係可以完全無溝通」。梁漢祺形容「雙順」儼如社會縮影，居屋、公屋、全港最大的紀律部隊宿舍代表不同群體，大家的立場和互動正是香港寫照。

雙順如社會縮影 冀當橋樑傳遞彼此聲音

全港最大的紀律部隊宿舍中，七座為警察宿舍，餘下是海關及懲教署職員及家屬舍。在這場反修例風暴下，警民關係跌至冰點，雙方近乎零信任，可是梁漢祺從未想過放棄爭取宿舍街坊的支持，更希望擔當溝通橋樑，傳遞彼此聲音，「我可以完全唔需要企喺嗰度（紀律部隊宿舍外），完全唔要佢地啲票，當係輸晒（這個小區）」，但打動選民是他的責任，梁漢祺堅定地說。

遭水馬重重包圍的宿舍，或許令宿舍街坊與外界多了一重隔閡。梁漢祺在競選期間於宿舍外擺街站，不時遭街坊指罵「垃圾」、「暴徒」，他直言不少宿舍街坊認為只要是民主陣營就與他們為敵。他憶述有街坊每次拿單張後就當面撕毀，有次他在對方撕毀前建議先看傳單內容，最終該街坊停下與他對談15分鐘。短短15分鐘，梁漢祺詳細解釋為何需要成立獨立調查委員會、為何「一個正常嘅屋企唔需要水馬」，對方由一開始的不友善，最終手持傳單離開。

梁漢祺提及，曾有年輕宿舍街坊短訊他稱「單張我唔敢接啦，不過都支持你，入面有同路人㗎」，令他心存感激和鼓舞。（羅君豪攝）

有宿舍選民短訊鼓勵 「入面有同路人」

梁漢祺形容，街坊撕毀單張直到與他傾談是一個過程，對於「撼動」全港最大的紀律部隊宿舍，更要花長時間和心機。最終在宿舍獲得約200票的他坦言，票數上反映有進步空間，但不會歸咎選民，「作為一個參選者，你要打動、爭取佢哋最大既支持，只能夠話時間唔夠長，打動唔到更多選民。」

打動宿舍街坊雖不容易，但亦有街坊默默支持。梁漢祺提及，曾有年輕宿舍街坊短訊他稱「單張我唔敢接啦，不過都支持你，入面有同路人㗎」，令他心存感激和鼓舞。選舉當日，他特意在宿舍外高舉「你永不會獨行」的紙牌，「無論點都不會放棄任何一方，不會因為是警察或是警察家屬而放棄。」

最終他以一千多票落敗，不少街坊為他抱不平、感不值，可是他卻反過來鼓勵街坊，「爬呢座山唔好放棄，今次上唔到頂，你唔知下次會唔會上到，千祈唔好放棄。」選舉過後，區內有街坊自發組織送暖，他認為街坊意識到這個社區是屬於大家，「選舉只係一個種子，播咗落去之後會開花，希望至少喺呢個山城開一朵燦爛嘅花。」雙順位於山上位置。

梁漢祺不時勉勵街坊，「黑麻麻時最緊要抬頭望向星空，星星帶唔到溫暖，但係帶到希望，記得永遠都要保持希望。」

選舉過後，區內有街坊自發組織送暖，他認為街坊意識到這個社區是屬於大家，「選舉只係一個種子，播咗落去之後會開花，希望至少係呢個山城開一朵燦爛既花。」（羅君豪攝）

大學到廖成利辦事處實習 與民協結下淵緣

港大政治法律雙學士畢業、任職大律師，理應加入「大狀黨」之稱的公民黨，但梁漢祺卻選擇加入老牌政團民協。他解釋，大學時期已經與民協結下淵緣，大學二年級曾到民協廖成利辦事處實習，一個半月來處理不同個案，如幫街坊量血壓、處理滲水問題，甚至「唔見隻龜都要幫手搵」，但他認為做區是令人開心的事。他直言，大律師不一定與地區工作、札根基層有衝突，曾有街坊形容他是「人民大狀」，他希望自己能夠肩負起這個角色。

受反修例運動影響，不少素人均報捷，外界認為以其形象及資歷，落戶其他選區或許已經大勝。梁漢祺不諱言稱，純粹計算票數的角度，這種想法可能是對的，但對他而言，「選舉唔係贏一席咁簡單，要睇佢會唔會帶嚟其他意義；意義在於有得選擇，無得選擇就好似空氣或氣氛窒息一樣，根本睇唔到啲咩。」

「投票的意義並不是一場選舉咁簡單，而是有機會體驗到民主，真正體驗有競爭的選舉是怎樣一回事。」

觀塘區議員蔡澤鴻（左）在梁漢祺（右）選舉時一直在旁指導和協助，直至選舉當晚得知他落敗，更於票站落下男兒淚，對於對方的鼎力相助，梁漢祺感激不已。（羅君豪攝）

下屆會否捲土重來？梁漢祺坦言，確有不少街坊希望他下屆再戰，但他認為下屆不一定要由他出選，若有其他人士有興趣參選，不想窒礙其發展空間。他強調暫未有實質、清晰的路向和目標，但不論角色如何，都會繼續與雙順保持聯繫，例如稍後就會與民主派觀塘區議員蔡澤鴻，提供法律支援服務幫助有需要的街坊。