【趕絕露宿者？】日前才清場　通州街公廁晚上突然上鎖唔開放　

新出爐的財政預算案宣佈，政府將用6億元翻新全港200多個公廁，令各區公廁受到關注。在深水埗通州街橋底，本來有一個24小時開放的公廁，不少夜更司機、保安員以及附近的無家者都會使用，但日前該公廁的開放時間突然更改，晚上8時後便停止開放。這個措施再加上日前在通州街公園內的「清場」趕絶露宿者的行動，不免令人懷疑，各部門是不是要對露宿者趕盡殺絕？

深水埗通州街一帶有不少露宿者居住。(黃偉民攝)

據深水埗區區議員譚國僑表示，日前他收到一直有協助深水埗露宿者的林國璋牧師通知，指食環署突然把通州街橋底的公廁鎖上，遂立即到場了解。原來公廁的開放時間由原來的24小時，悄悄改為了只在早上6時至晚上8時開放。他當晚立即聯絡了食環署高層，要求晚上重開公廁。

日前政府曾在通州街公園內「清場」，清理露宿者物品。(黃偉民攝)

譚國僑指，公廁並非只照顧了街友（露宿者）需要，也有不少夜更工作的市民會在晚間使用。(深水埗區區議員譚國僑提供)

「公廁嘅設立都係為咗方便市民，規限咗開放時間，除咗令街友（露宿者）冇得用，附近一啲夜更工作者同樣係要周圍搵廁所。」譚國僑指，食環署方面就事件解釋，認為公廁晚間時段「比較靜」，而橋底屋仔(露宿者搭建的木屋)早前已被全數清去，在部門角度認為公廁使用率並不高。但譚稱，無家者其實仍散佈在該處一帶，沒有廁所使用會造成困擾，又指公廁並非只為了照顧街友需要而興建，「嗰個位置近路邊，的士司機可以泊低架車就入去方便，而當晚亦有保安員，嚟到先發現冇得去！」雖然現時公廁已改回24小時開放，但譚希望，各區所有公廁都可以做到這點，才真正為市民提供方便。

食環署發言人回覆指，該公廁為於1992年落成使用的通州街臨時街市(街市)內的廁所，每天的正式開放時間與街市營業時間相同，即上午6時至晚上8時，以供進出街市人士包括檔戶及顧客使用。 其後，該署在考慮各方面因素後，從2014年年中起全日開放街市廁所。發言人續指，由於近日在街市管理諮詢委員會會議上，有委員表示有關廁所屬於街市內設施的一部份，應重新按照街市營業時間開放，因此，該署其後在廁所外預先張貼通告，在沒有收到反對後，今年2月20日回復有關街市廁所的正常開放時間，即上午6時至晚上8時。 然而，在更改開放時間後，有市民向署方表示，該地點附近未有其他公共廁所，深夜時段難以找到廁所設施使用，要求回復全日開放街市廁所。該署經考慮後，2月26日起暫時繼續全日開放有關廁所，並會適時檢討實際情況及開放時間。