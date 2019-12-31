【政圈風聲】葉劉親掏腰包聘落選黨友　保地區樁腳備戰立會選舉

建制派在區議會選舉大敗，區議員身份隨著2019年過去而卸下，頓成「失業人士」。不過，立法會選舉9月舉行，建制政黨為保地區樁腳打好選戰，均提出不同方案為落選黨友「保飯碗」，其中在區選全軍覆沒的新民黨，據聞黨主席葉劉淑儀計劃親自掏腰包，聘請部分黨友為社區幹事，繼續從事地區工作，但人工無可避免要「打折」， 不及目前區議員月薪水平。

新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

維持生計 延續地區工作

新民黨在區選派出28人參選全數落敗，議席歸零，幾年前與新民黨結盟的地區組織「公民力量」亦不能倖免。不過，距離立法會換屆選舉只剩9個月，在港島區及新界東各有一席的新民黨，急需重振士氣，保住地區兄弟的飯碗，才有望爭取連任，近日黨領導層向黨友提出聘任為社區主任，冀助黨友維持生計，安心延續地區工作。

在區選落敗的南區區議員陳家珮表示，會繼續擔任葉劉的立法會議員助理，其位於海怡西的辦事處亦會繼續租用，至立法會任期9月底完結為止。她說有黨友獲邀出任社區主任，希望可挽留地區人才，亦有黨友打算另覓出路，各人出路要逐個與葉劉商討。

在區選落敗的陳家珮，將繼續出任葉劉淑儀的議員助理。（資料圖片）

月薪不及現時區議員人工

新民黨副主席容海恩表示，該黨會聘請部分黨友繼續地區工作，以一至兩年的合約為主，但要視乎黨友的個人意願，暫時未有具體人數，又指葉太一直為黨出錢出力，相信該黨財政上可應付。

有新民黨中人透露，獲聘的黨友會以社區主任身份落區，但月薪無可避免要「打折」，不及新一屆區會加薪前的32,150元，當然亦要視乎黨員的資歷、經驗等。該人指，新民黨未來一年會加強向社會募捐，亦要靠葉太「揼水」，笑言「新民黨仲爭緊葉太錢」，但相信葉太對黨的發展不會吝嗇。