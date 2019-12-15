新民黨全敗　葉劉指比自由黨多票　田北俊反擊：咪又係一席都無

區議會選戰告一段落，但政圈「口水戰」仍不時上演。今次選舉新民黨全軍覆沒，黨主席葉劉淑儀接受傳媒訪問時，將敗選歸咎政府施政，又認為新民黨雖然在區議會沒有議席，但得票總和仍比自由黨多。 自由黨榮譽主席田北俊今日（15日）在社交媒體反擊，直言「多票數又點啫，咪又係一席都無」，批評對方「不知悔改」。

自由黨榮譽主席田北俊。（資料圖片）

公民力量滅黨 葉劉：純地區組織定位過時

建制派在區議會選舉重創，其中由葉劉淑儀領導的新民黨，派出28人參選全數落敗。她接受傳媒訪問時檢視落敗原因，將矛頭直指政府施政，認為政府才是該被問責的對象。

今次選戰和新民黨一起雙雙敗陣的，還有在2014年與新民黨結盟的「公民力量」。葉劉淑儀指，去政治化的純地區組織定位已過時，但強調沒有黨員要求她辭職，又指新民黨今屆雖然沒有議席，但得票總和依然比贏得五席的自由黨多。

自由黨榮譽主席田北俊今日下午在社交媒體反擊對方言論，「葉劉搞到同佢合併嘅『公民力量』滅黨都不知悔改，仲要寸自由黨總票數比佢少。葡萄都無用啦，多票數又點啫，咪又係一席都無」。他在帖文加上標籤，揶揄對方「無議席又少likes」，「又無得選特首」，形容對方「慘慘豬」。

自由黨榮譽主席田北俊今日下午在社交媒體反擊對方言論，批評對方不知悔改。