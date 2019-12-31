【除夕夜】林鄭訪警總　親為防暴警派飯盒：正義永遠站在我們一邊

特首林鄭月娥今日（31日）到訪灣仔警察總部，了解警隊的後勤支援服務及警察公共關係科的工作。特首辦在新聞稿指出，林鄭月娥在警務處處長鄧炳強陪同下，了解警方為前線執勤人員提供的膳食安排，並為前線人員打氣，感謝他們過去一年在極其嚴峻的環境中專業地執行職務，維持香港的治安，她亦特別感謝在場服務的義工，過去多月以實際行動支持警隊。 網上流傳林鄭致辭的片段，她對在場警員說：「往後日子我哋只有一條路走，就係堅定意志、遏止暴力，將呢啲違法行為之徒，繩之於法，相信正義永遠站喺我吔呢一邊，盡量仍然係好難。」她又說，希望在未來日子與警隊共同努力，將流血、流淚和流汗日子一掃而清，在場的警員聞言掌聲雷動；網上亦有照片流出，林鄭在現場為防暴警員發派飯盒，防暴警面露笑容接過飯盒。

行政長官林鄭月娥今日（十二月三十一日）到訪灣仔警察總部。圖示林鄭月娥（左二）在警務處處長鄧炳強（左三）陪同下，了解警方為前線執勤人員提供的膳食安排，並為前線人員打氣。（政府新聞處）

據網上流出的影片，林鄭探訪時致辭稱，警隊在過去7個月為維持香港治安，承受非常大的壓力，指若香港沒有警隊，「我諗我哋嘅日子好難過」。林鄭說，警方為維持香港治安，除了出汗，甚至流血，也有警員因家人被欺凌而流淚。她表示，希望在未來日子共同努力，將這些流血、流淚和流汗日子一掃而清，在場的警員聞言掌聲雷動。

林鄭表示，她說過自己支持警隊，今天到訪是希望警方繼續支持她擔任特首，現場警員再大力鼓掌，她又說：「往後日子我哋只有一條路走，就係堅定意志、遏止暴力，將呢啲違法行為之徒，繩之於法，相信正義永遠站喺我哋呢一邊，盡量仍然係好難。」

林鄭月娥相信全港市民、甚至一些在國際因被蒙蔽而批評香港警隊的人，遲早定會知道香港這支卓越警隊，是特區政府最大資產之一。她又說，早前他到北京述職期間，除了國家主席習近平公開表示對警隊的支持，很多中央官員私底外也對香港警隊表示敬意，她希望香港踏入2020年，大家一齊努力，將香港盡快回復至一個「我哋可以叫做『屋企』嘅香港」。她恭祝警隊在未來日子工作順利，保護人身安全，又希望警員的家人可過一段安穩及和平的生活。

稱信警員不偏不倚執法

政府新聞稿指，林鄭月娥是在署理警務處副處長（管理）劉賜蕙陪同下，聽取警隊為前線人員身心健康提供的支援，指前線警務人員近月須長時間值班，有警員在執勤過程中受傷，亦有警員家人被「起底」和欺凌。

林鄭月娥得悉警隊的福利主任會為有需要的同事提供有關醫療、情緒及子女教育等方面的支援，並表示相關政府部門會盡力提供協助，她又説福利主任的關懷可紓解前線警務人員面對的壓力。

林鄭月娥及後到訪警察公共關係科，了解其近月不斷加強的信息發放功能，包括更主動及利用更多平台發放資訊，務求快而準地澄清虛假消息和針對警隊的失實指控，她對各位恆常出席新聞發布會交代最新情況的同事們勞心勞力和他們的工作成效表示讚賞。

林鄭月娥說，香港經歷史無前例的嚴峻挑戰，少數暴徒極端的暴力及破壞行為令警務人員的工作量和壓力大增，而大量網上虛構、偏頗、污衊警隊的言論更令警民關係變得緊張，但她相信警務人員定會繼續堅守崗位，無畏無懼、不偏不倚地執法，並以「忠誠勇毅、心繋社會」的精神履行職責，保護市民。

她強調整個政府團隊會繼續支持警隊的工作，讓社會秩序盡快回復正常。