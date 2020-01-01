【區會開鑼】下周首開會　黃偉賢：選主席後即開特別會議調查721

新一屆區議員今日履新，18區區議會本月初將召開首次會議。元朗區議會主席大熱、民主黨黃偉賢表示，由當選至今，元朗區已開展30項事宜跟進，包括計劃於本月7日選出主席後，立即召開特別會議討論調查721事件。 料出任灣仔區議會主席的楊雪盈指，新一屆區議會要撥亂反正，強調一定要齊心才可以抵抗建制，相信首項議程將會是打倒大、小白象工程；屯門區議員黃丹晴為素人區議員，黃丹晴稱今日新上任感戰戰競競，又指區內的街坊「想有改變好耐」，強調區議會首要是跟進屯門大公園大媽及1028氣體洩漏事件。

對於警察公共關係科高級警司江永祥早前接受傳媒訪問時稱，721是由「一班人帶一班示威者入元朗而牽引整件事」，黃偉賢直言感憤怒，強調昨日元朗民主派區議員已經聯署要求他收回和道歉。（資料圖片）

黃偉賢為元朗區議會主席大熱人選，他稱沒想過會有機會擔任主席一職，至於兩年後會否改由素人擔任正副主席，他認為即使素人沒議會經驗，亦可能很快上手，應給予他們更多機會。

黃偉賢又指，在1月7日首次會議選出正、副主席後，會宣布召開特別會議，討論調查721事件。他稱即使沒有傳召權，但會召開公聽會，若警方、港鐵等不派代表出席，會要求書面回應。

對於警察公共關係科高級警司江永祥早前接受傳媒訪問時稱，721事件是由「一班人帶一班示威者入元朗而牽引」，黃偉賢直言感憤怒，批評警方「講大話」。他指元朗民主派區議員昨日已經聯署要求收回和道歉。

在山景選區勝出的屯門區議員黃丹晴表示，今日新上任感戰戰競競，他稱區內的街坊「想有改變好耐」。（黃丹晴facebook）

屯門新人黃丹晴：首要跟進屯園大媽問題

在山景選區勝出的屯門區議員黃丹晴表示，對今日新上任戰戰競競，稱區內的街坊「想有改變好耐」。他指，屯門區議會首要跟進議程是屯門公園的大媽問題，自區議員輪流到公園巡視情況後，有一定成效，大媽近日已較少出現，又指區議會亦會跟進10月屯門毒氣洩漏事件，要求環保署等部門交代。

楊雪盈指，新一屆區議會要撥亂反正，強調一定要齊心才可以抵抗建制，並且將蛇齋餅粽轉為對社區有益的事。（資料圖片/羅君豪攝）

灣仔區議會主席大熱人選楊雪盈指，新一屆區議會要撥亂反正，強調一定要齊心才可以抵抗建制，並且將蛇齋餅粽轉為對社區有益的事。對於區議會首項議程，她相信是打敗大、小白象工程，特別是摩頓台一億元工程。楊雪盈稱要煞停工程困難，因政府稱與承辦商沒有中止合約，現時要找「止蝕位」，她強調政府應有替代方案，如將原有的摩頓臺排球場搬遷至其他地方。