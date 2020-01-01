【有片】天水圍新科區議員宣誓大媽突入　圍觀者指她打人撞手機

2020年1月1日元旦，除了是民陣大遊行之外，亦是新一屆區議會開始的日子。12名天水圍區議員今早在嘉湖銀座對出空地舉行宣誓儀式，途中有紅衣大媽突然闖入，圍觀者齊指她打人及推撞旁人手機。

程序上區議員上任時不必宣誓，不過12名民主派區議員指是時代和人民呼聲造就，因此向天水圍街坊宣誓。12名議員在嘉湖銀座對出空地一字排開宣讀誓詞，包括陳樹暉、區國權、侯文健、何惠彬、林進、陳詩雅、李煒鋒、伍健偉、郭文浩、關俊笙、王百羽和巫啟航。

議員宣誓完結之後播放《願榮光歸香港》，就在歌曲快播完時，一名身穿長大衣、拖着手拉車的大媽突然走過，站在議員旁邊舉起手拉車，再走向人群推撞圍觀市民及記者。

按此觀看關俊笙直播片段↓

「佢一手拍落去，睇住佢架！」

現場市民隨即包圍該女子，從直播片段所見，有人向她大喝：「你做乜打人呀！」「佢一手拍落去，睇住佢架！」部份市民要求報警或道歉。

事件擾攘超過10分鐘，該女子一直不道歉，又反指被人打，旁人要求報警解決她又不理會。其間有人向該女子展示她打人的相片，但她稱自己「睇唔到喎！」

巫啟航facebook直播片段提供另一角度↓

一度親吻攝記鏡頭玻璃

由於區議員宣誓儀式有記者採訪，有攝影記者以相機拍攝該女子的衝突情況，該女子發現後以手擋鏡頭，更一度親吻鏡頭玻璃。

過了近15分鐘，市民不再理會該女子，紛紛離開現場，事件中無人受傷。