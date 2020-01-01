【元旦遊行】民陣：砸中人壽蒙面人向警稱自己人　警：造謠抹黑

民陣元旦遊行期間，部份建築物被破壞，當中也括灣仔軒尼詩道中國人壽大廈大堂玻璃。遊行主辦單位民間人權陣線發聲明，引述目擊者質疑破壞的蒙面人並非示威者，指有市民上前質疑蒙面人身份，對方立即離開，途中向警方表示是「自己人」。 《香港01》向警方查詢，警方初時回覆指，沒有影片查證之下，難以作出回應。其後發出聲明，強調警察沒有破壞銀行，批評「有網上媒體及民間組織報導造謠者的說法」，意圖抹黑警隊，警方對此深表遺憾。

下午近4時，有兩名一男一女蒙面人破壞灣仔中國人壽大廈的玻璃。根據城大《城市廣播》，有在場示威者問：「你哋係咪手足？」對方未有回應。示威者再追問：「你哋係咪黑警？」對方隨即離開。女蒙面人遺下一個背包，有人發現當中有一枝灰色液體。

而民陣的聲明指，該兩名蒙面人離開期間行經防暴警察行列時，向警察大叫「自己人」，防暴警察沒有任何行動，兩人其後失去蹤影。民陣引述目擊者質疑，蒙面人並非示威者。

《香港01》就民陣及《城市廣播》所述，向警方查詢。警方最初回覆指，在僅有文字記載，沒影片查證之下，難以回應有關說法。其後發聲明澄清，指今日下午近四時，有蒙面黑衣暴徒擊碎灣仔軒尼詩道一間銀行的玻璃，案件已交由灣仔刑事調查隊第九隊接手調查。「有網上媒體及民間組織報導造謠者的說法，誣蔑破壞是警察所為。警方強烈譴責有人製造假消息，意圖抹黑警隊，警方對此深表遺憾。」

聲明重申，警員沒有作出違法行為，警方必定嚴正跟進案件，將暴徒繩之於法。

下午3時前情況↓

+ 30 + 29 + 28

下午3至4時情況↓

+ 22 + 21 + 20

下午4至5時惰況↓