【元旦遊行】民陣指人潮倒灌炮台山　批警方腰斬安排「草菅人命」

民陣今日（1日）發起元旦遊行，由維園中央草坪出發，終站為遮打道行人專用區。民陣晚上公佈，經過下午6時15分的點算，以及對比六月的遊行情況，相信今日參與遊行的總人數超過6月9日的103萬人。民陣批評警方不顧人潮眾多而要求解散遊行，是「草菅人命」。 警方表示，截至下午5時15分，有47,560人由維園出發，當時仍有約13,000人在維園。警方強調，入夜後有蒙面暴徒在銅鑼灣、灣仔及中環多區肆意破壞，因應現場情況，警方作出驅散。

民陣：無法完全準確計算人數 基於3點估計逾103萬人

民陣的遊行數字是怎樣計出來的？民陣的新聞稿指，因應被中止的情況，無法完全準確計算人數，但基於以下幾點，相信今日的遊行結束時間，將比6月9日更晚，因此認為今日的遊行人數，是超過當日的103萬人。

1. 6時15分前的已計算人數； 2. 當時港島各區的遊行隊伍情況︰天后一直逼爆人流倒灌至炮台山、維園足球場以外的空間自二時至五時半期間是一直爆滿、銅鑼灣及灣仔佈滿人潮； 3. 與6月9日的遊行情況對比︰遊行提前起步、軒尼詩道東行線比當日更早開放。

民陣說，警方稱今日遊行人數總共只有約6萬人，按警方早前估算草坪一共可以容納3.2萬人計算，民陣自2時開始至5時半，草坪的起步點不停有人潮灌入，一次又一次地填滿草坪，從未間斷。民陣認為，警方公佈的數字是「荒謬得只能欺騙自己」，完全沒有公信力可言。

警方接受傳媒查詢表示，截至下午5時15分，有47,560人由維園出發，當時仍有約13,000人在維園。

踏入2020年後的首場大型遊行，過程中出現多次警民衝突。民陣晚上發新聞稿表示，今日（1日）的元旦遊行被警務處處長鄧炳強強行中止，民陣再次以最嚴厲的譴責。民陣稱，遊行在下午5時30分接獲警方通知，因應遊行路線上的情況，強行中止遊行，並只給予半小時予民陣疏離過百萬遊行人士，並且在過程中完全沒有協助市民離開，反而在灣仔及中環各區，以包抄戰術對待和平遊行人士，「是視人命如草芥」。

民陣認為警隊在遊行隊伍中間，對密集人群施放催淚彈，不顧人群因為躲避化學武器而可能引致的人踩人意外，「是極度冷血行為」。

警方則發新聞稿狠批暴力示威者，指入夜後，有蒙面暴徒在銅鑼灣、灣仔及中環多區肆意破壞。暴徒以雜物堵路，掘起路面磚頭，甚至縱火焚燒銀行門口及櫃員機。因應現場情況，警方已開始驅散，包括出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車。新聞稿又指，警方警告暴徒立即停止違法行為，警方會繼續採取驅散及拘捕行動。