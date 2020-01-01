【元旦遊行】「黃色」新工會街站成特色　指「大三罷」是最終目標

民陣今天（1日）發起「元旦遊行」，大批新成立的親泛民工會在遊行沿途擺設街站招募會員，成為是次遊行的一大特色。 香港貿易推銷及採購總工會籌委陳小姐表示，短期目標希望透過按章工作、按Dress Code穿衣上班等，表達政治訴求，最終目標則是發動大三罷。

香港音樂人工會成員Gloria認為工會發起罷工外，亦可以為業界爭取權益。（吳倬安攝）

陳小姐表示，過往只有職工盟組織工會，工會數量不多，採購、銷售及貿易界未有工會，於是決定組織工會，目前正處於申請階段，希望初期至少有50至100名會員。

陳小姐表示，短期目標希望透過按章工作、按Dress Code穿衣上班等，表達政治訴求，最終目標則是發動大三罷。她又表示，採購從業員常常回大陸廠房工作，最為關注是會員資料會否被外洩。

香港動物業工會籌委盧小姐表示，成立工會昐關注動物權益，「動物係生命，生命而為另一生命而活，佢哋點解唔可以被對待好啲」，她又指，反修例半年來看到很多問題，包括有動物因吸入催淚彈而逝世，「警犬點解仲可以出嚟做行動？」

另一籌委張小姐表示，將會接觸新任區議員，希望就警犬行動問題等發聲，又指工會仍在籌備和申請牌照當中。

2007年成立的香港音樂人工會今天在街站演奏反修例樂曲。（吳倬安攝）

冀新舊工會力量結合 表達更大聲音

2007年成立的香港音樂人工會今天在街站演奏反修例樂曲，成員Gloria表示，大批新工會成立是好事，她指在過去港人對工運不太明白和投入，認為工會發起罷工外，亦可以為業界爭取權益。

Gloria又認為，希望新、舊工會可把力量集結、組合起來，希望政府能聆聽民意。至於會否參與大罷工，她指音樂人罷工只是輔助和非主流，希望非主流和主流行業能組合力量，表達更大聲音。