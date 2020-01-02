【元旦遊行‧拆局】警三招突擊民陣及示威者　圖掌控全日攻防節奏

民間人權陣線元旦遊行是2020年首場遊行，全城關注，被視為暴力示威浪潮漲退指標，民主派固然大力宣傳，而警方亦高度戒備，變陣應戰。總覽全日，警方至少三次「主動出擊」，意欲主導全日攻防節奏。

１.突要求解散遊行 變相驅散大半人潮

警方腰斬遊行集會並非首次，例如近月就曾要求終止及解散9月8日及11月2日的集會，但要求民陣大型遊行中途解散則是近年罕見。而且警方似早有部署，事先張揚倘元旦遊行出現暴力事件，有可能終止及解散遊行，當今日發生破壞店舖事件後不久，警方即要求民陣解散遊行，可謂完全「跟足劇本演」。

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2.包抄銅鑼灣示威者 一網打盡百餘示威者

警方要求民陣解散遊行隊伍後，「和理非」遊行人士多離開免捲入街頭激烈衝突，但亦有不少示威者留守中環、灣仔、炮台山及銅鑼灣，其中尤以銅鑼灣的人數較眾。晚上，警方突然出擊，於銅鑼灣波斯富街及怡和街包抄，並快速推進，將中間一段軒尼詩道的示威者「一網打盡」，截查當中所有示威者，這種手法是過往罕見。

警方包抄時亦一同將當中的記者包圍，並一字排開查身份證。其後警方駛來多輛車，阻擋記者視線。

這次行動由8時開始，一次過截查約百名示威者，全部須蹲在地下抱頭，或舉手伏牆等候，令軒尼斯道一大段行人路滿等截查的示威者，再以多輛警車帶走。

3.罕有搶在民陣之先公佈統計人數

民陣舉辦大型遊行，參與遊行人數都是焦點之一，過往慣常做法，都是先由民陣公佈人數，之後警方才公佈，但今次警方卻罕有地搶先於民陣之前公佈警方統計的人數。

有政圈人士指，警方稱截至昨日下午5時15分，有47,560人由維園出發，當時仍有約13,000人在維園，與民陣公布的超過103萬，差天共地；警方「搶閘」公布一個極低的數字，是希望社會「先入為主」，加深對民陣統計數字的質疑。