【區會開鑼】民建聯18區設「議會監察」　憂泛民用資源達政治目的

新一屆區議會陸續召開首次會議，在區議會選舉大敗的民建聯，今日（2日）舉行記者會宣佈將於18區成立「議會監察」，率先在中西區推行，以監察各區議會的運作。 工聯會中西區落選人呂鴻賓坦言，泛民已成為區議會的「一言堂」，擔心當選的泛民議員會利用區議會的原有資源，完成自身的政治目標或訴求，強調監察議會有重要性。

陳學鋒指今日正值中西區區議會首次召開會議（圖），故安排於同一天成立「議會監察」。（李澤彤攝）

「議會監察」以「影子議會」的方式，密切監察各區議會運作，包括新一屆區議員是否有瀆職、濫用公帑、濫權、不按程序辦事等的情況；同時會定期舉行居民會議，實行與民共議，提高公民參與，並整合意見向議會及政府反映。

前中西區區議會副主席、民建聯陳學鋒解釋，雖然民建聯失去大多數的區議會議席，但得票數目比上屆有所增長，故不會忘記選民的託付。陳學鋒相信憑藉建制派議員於地區及議會服務多年的經驗，可以繼續為地區發展出謀獻策，他承認由於籌備倉促，現時只有6名成員，歡迎其他建制派人士加入。

阻借地區活動宣傳政治理念

呂鴻賓坦言，泛民已成為區議會的「一言堂」，擔心當選的泛民議員會利用區議會的原有資源，完成自身的政治目標或訴求，直指「泛民嘅朋友好鍾意向台灣取經」，質疑民進黨作為執政黨故意讓「泛綠」陣營取得標案，憂慮泛民會作出類似的圍標行為。陳學鋒亦指，已收到消息有泛民議員計劃利用區議會資源，舉行電影放映會等活動宣揚其政治意念，強調會密切跟進有關情況。

民建聯中西區落選人劉天正認為，雖然建制在議席上大失利，但在每區的支持度平均達4成，代表很大部分人的聲音。「議會監察」會透過facebook及youtube等網上平台，與市民共同透明及公開地監察議會。