【逃犯條例】星火存款被凍結　黃國桐：前線抗爭者人心惶惶　

支援示威者的「星火同盟基金」四名成員，日前被警方以「洗黑錢」罪名拘捕，帳戶7,000萬元被凍結。九龍城區議員，星火義務律師黃國桐今日（3日）出席商台節目時表示，事件令前線抗爭者人心惶惶，擔心無法為被捕者付保釋金，黃國桐稱會「自己跑數」籌錢。他又承認現時警方的大圍捕，在打擊抗爭方面是成功的，但「濫捕」情況亦同時增加。

九龍城區議員，星火義務律師黃國桐稱，希望執法者及法庭思考，為何這些過往20年無犯事、無被捕的年輕人會被捕。（資料圖片／黃國桐Facebook專頁）

黃國桐稱，在今次運動中接觸到的被捕年輕人，許多是從英國、美國受教育然後回港，並不只有在香港就讀的大學生，因此希望執法者及法庭思考，為何這些過往20年無犯事、無被捕的年輕人會被捕。黃國桐亦表示，現時警方的大圍捕，在打擊抗爭方面是成功的，但另一方面亦提升了「濫捕」情況。他指警方控罪書內容空泛，有時並沒有指出被告是否做過犯法行為，只是指出在某時某地出現，然後被控非法集結。

作為星火義務律師，黃國桐稱現時星火基金被凍結，無法為被捕者付保釋金，令前線抗爭者人心惶惶，形容警方策略是要令前線抗爭者「要人無人、要錢無錢」，現時需要「自己跑數」籌錢。他指警方以行政理由拖延義務律師會見被捕人士，做法不理想，亦擔心被捕者待遇。

黃國桐亦有支援在台灣生活的示威者，他指這些年輕人情況不理想，面對健康及心理問題，基金的援助亦是捉襟見肘，更有「冇錢睇醫生」的情況。他指，有年輕人拿到資助後，向他說「可以食麥當奴，可以食好啲」，對他們的情況感到傷感，稱「點解香港人去到呢個地步」。他又會每兩個星期去一次台灣，向年輕人提供心理支援及補助。

被問到會否對香港法治有所動搖，黃國桐稱不知道香港是否仍然有法治，還是只是依法治理。他指法治真正元素是要蘊含普世價值，如公平公正、人權自由等價值，與依法治理是兩回事。他認為許多行為是一連串發生，希望檢控者必須兼顧及考慮前後，看「點解做呢個行為」，才會有更多明白、諒解，以及公平審判。

黃國桐稱，絕大部分前線抗爭者對所爭取的目標、價值觀「信念好強」，而他們犧牲亦好大，除了個人前途外，亦面對家人及朋輩對他們的希望及壓力。他補充，雖然他們面對檢控時「個個都好驚」，但他們不會離棄信念，即使被捕後亦會在不同崗位繼續支持抗爭。他亦指，甚至有被捕示威者的家人「報警拉自己個仔、將防具搜晒出黎、唔肯俾擔保金」等情況出現。他指，支援過的被捕示威者，年紀最輕的只有15歲，在會見後期時更抱著他喊，因此他認為年輕抗爭者的壓力不是他們能夠承擔到的，對此感到傷感。