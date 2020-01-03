【區議會開鑼】北區連線與民主派聯合聲明　料羅庭德任北區主席

新一屆區議會任期已於1月1日展開，不少正副主席人選早已完成協調，幾經商討的北區區議會正副主席人選，也達成共識。由7位北區素人區議員組成的「北區連線」，今日（3日）於其Facebook 專頁發表連同民主黨及新民主同盟現任議員的聯合聲明，稱「有意提名參選來屆北區區議會主席」，而擁有5名北區區議員的民主黨則「願意競選北區區議會副主席之位」，料皇后山區議員羅庭德，以及民主黨的祥華區議員陳旭明將互相提名為北區區議會正副主席。 至於在選舉期間曾與素人發生「撞區」爭議，並在北區擁有3名區議員的新民主同盟，則將派員出選重要委員會主席。

羅庭德（圖左）料擔任本屆北區區議會主席，副主席則料由民主黨陳旭明（圖右）擔任。（北區連線Facebook專頁）

今屆北區區議會將於下週二（7 日）舉行首次會議。本屆北區區議會共有18名民選議員及4名當然議員，而民主派佔民選議員的15席。當中有7位是無黨派的素人，5位來自民主黨，另外3位來自新民主同盟。

全體民主派議員均參與本次聯合聲明，更稱他們即使隸屬不同的政治組織，或處於不同的政治光譜，但「必定互相合作、互補不足」，並盼望在未來四年能互相合作，並肩而行，革新北區，於未來四年為北區帶來新氣象，革新議會。