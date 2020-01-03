【預算案】田北辰倡全民派1萬　百分百退稅上限升至3.5萬

實政圓桌召集人、立法會議員田北辰今（3日）會見財政司司長陳茂波，就2020至21年度《財政預算案》提交建議，包括全民派1萬元、將百分百退稅上限由2萬元提高至3.5萬元以照顧邊緣中產人士、下調申領生果金年齡至65歲，以及把兩元乘車優惠、2,000元醫療券的由請門檻下調至60歲，共涉及款項至少740多億元。

派錢料涉及600億 減稅料涉及70億

田北辰指，面對本地經濟惡化，從事零售業的市民在過去半年收入減少數千至1萬元，故支持當局還富於民，向所有18歲或以上本港永久性居民發放1萬元款項，並參考前財政司長曾俊華在2011年派6,000元的做法，與銀行合作建立平台，讓市民可在在短時間內登記及領取款項，料涉及款項600億元。

另外，實政圓桌建議寬減下個財政年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限由2萬元調升至3.5萬元，估計受惠人士有約100萬人，涉及款項70億元。

多項津貼可出「雙糧」 助基層市民

田北辰認為政府應考慮同推以上兩項措施，「兩邊都要做啲，唔好只做一邊。」認為政府需要對納稅人有所交代，而退稅上限調升至3.5萬元可以幫助邊緣中產人士。

實政圓桌建議政府在現今「非常時期」可考慮為基層市民出「雙糧」，綜援、高齡津貼、長生津、傷殘津貼、職津、個人交津等申領者皆可受惠，涉款約40億元。

倡降2元乘車優惠門檻 公屋免租兩個月

另外又提議增加長者福利， 2元乘車優惠及2,000元醫療券門檻則由65歲下調至60歲，預計共增加政府每年恆常性開支14億元。申請生果金門檻由70歲降至65歲，預計增加政府開支19億元。

其他具體建議包括公屋免租金兩個月、全民免費或資助接種季節性流感疫苗，及立法規管專營巴士上層座位安裝安全帶。