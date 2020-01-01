【逃犯條例】林鄭發片稱會虛心聆聽　田北辰：作為阿仔我覺得好煩

除夕（12月31日）當日，特首林鄭月娥在Facebook發布片段回顧2019年，指香港的社會動盪持續超過半年，作為特首責無旁貸，會虛心聆聽為社會找出路。立法會議員田北辰今日（1日）出席港台節目《千禧年代》，稱短片無新意，亦未有激怒他，不過作為「阿仔」，則覺得林鄭的這番說話「好煩」，他亦不滿社會「兄弟不合」已久，惟林鄭作為「阿媽」對於孩子的訴求從來無反應，毫無作為。 同樣接受港台訪問的理大社會政策研究中心主任鍾劍華亦認為片段無新意，惟認為短片顯示政府言行不一致，只會令市民更加憤怒。

田北辰斥，特首林鄭月娥作為「阿媽」對於孩子的訴求從來無反應，而香港社會「兄弟不合」已久，她亦毫無作為（資料圖片／梁鵬威攝）

田北辰：林鄭月娥作為「阿媽」 毫無作為​

田北辰表示，整條片給他最深印象便是「虛心聆聽」四個字。他以普通市民、兒子以及香港人三個身份表達對片段的感受。他表示，作為一個市民，片段無新意，但亦未曾令他更加憤怒；而作為「阿仔」，片段則令他覺得「好煩」，他指，林鄭月娥作為「阿媽」對於孩子的訴求從來無反應，而香港社會「兄弟不合」已久，她亦毫無作為；而作為一個香港人，他指社會動亂是林鄭月娥一手造成，但至今政府無人被問責。

田又認為，外界對動亂的成因有多種說法，包括外國勢力背後煽動，令香港成為反中亂港的基地等，但他認為港府有責任將整件事情調查清楚；因事件非常重要，亦涉及「二十三條」立法是否有迫切性的議題。

理大社會政策研究中心主任鍾劍華在電話訪問中亦指片段毫無新意，認為政府繼續推出這類的影片不會有成效。（資料圖片）

鍾劍華：顯示政府言行不一致 令市民更反感、憤怒

同樣接受訪問的理大社會政策研究中心主任鍾劍華亦指片段毫無新意，認為政府繼續推出這類的影片不會有成效。至於片段中，播出示威者破壞交通燈等行為，鍾表示日日看新聞，會看到警方已警棍打向市民頭部、進入商場執法等一系列畫面，但片段未有涉及，不符合市民認知。

他指片段對市民的訴求、警察濫暴問題不聞不問，只顯示出政府言行不一致，令市民更加反感及憤怒。

另外，早前政務司司長張建宗表示，監警會會在未來數周內交出首階段報告，田北辰亦有談及；他表示，早前監警會專家組集體「劈炮」，是因為監警會「無牙」，因而即使交出報告檢討警方問題，市民仍然會充滿疑惑，認為有所隱瞞。他再次呼籲應該成立獨立調查委員會。