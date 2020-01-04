【中聯辦換人】駱惠寧經濟背景強　曾任兩省書記　稱香港地位重要

國務院今日（4日）公布免去香港中聯辦主任王志民職務，由駱惠寧接任。駱惠寧現任全國人大財政經濟委員會副主任委員，曾任青海、山西兩省的省委書記，中共第十八、十九屆中央委員。 駱惠寧是浙江義烏人，經濟學博士，經濟背景強。他在2018年到港招商期間，高度肯定香港。北京權威消息指，此時駱惠寧調任香港，因為香港形勢已不同，需要不同人處理香港問題，中央仍充分肯定王志民的貢獻。

駱惠寧曾任青海、山西兩省書記。（中新社）

駱惠寧，1954年10月出生，浙江義烏人，出生於安徽省當塗縣。 1970年9月參加工作，1982年3月加入中國共產黨。中國人民大學經濟學院政治經濟學專業畢業，在職研究生學歷、經濟學博士。中共第十七屆中央候補委員，第十八、十九屆中央委員。2010年任青海省長，2013年升任青海省委書記，到2016年調任山西省委書記，直至2019年11月退休。

2019年12月28日，駱惠寧卸任省委書記後不到一個月，改任全國人大財政經濟委員會副主任委員。任人大新職一個星期後的今日（1月4日），國務院任命駱惠寧為香港中聯辦主任。

2018年12月3日，行政長官林鄭月娥，在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。（政府新聞處）

來港招商：香港對祖國有不可替代獨特作用

2018年12月，駱惠寧率領招商代表團訪問香港。訪港期間，他高度肯定香港。在與工商界人士和企業負責人的交流中，駱惠寧指出，在祖國的開放中，香港一直有着非常重要的地位和作用，時至今日，香港仍然是一座「金礦」。

當時駱曾與行政長官林鄭月娥舉行會談。駱指在新的歷史條件下，香港在助力國家全面開放中仍具有不可替代的獨特作用，山西是把晉港友好合作放在戰略位置來看待的。是次招商促成雙方就鼓勵香港企業赴山西投資、深化旅遊合作和人文交流、為香港青年赴內地深度學習提供體驗基地等達成共識。

多位參與當時會談到的工商界人士說，山西省委書記率團來港招商引資，是近20年來第一次，此次懇談會別開生面，不是簡單開發布會，而是面對面對接交流；又指不是泛泛推介，而是有重點地推介合作產業和項目，體現了針對性、專業化和務實精神，進一步看到了投資商機，增強了合作信心。

新任中聯辦主任駱惠寧，曾稱香港對祖國有不可替代獨特作用。（中新社）

70年代做煉鋼廠工人 1978年高考考入大學經濟專業

1970年，時年16歲的駱惠寧到安徽省馬鞍山市郊區下鄉插隊，一年後成為馬鞍山鋼鐵公司第二煉鋼廠的一名工人。 1978年恢復高考後，駱惠寧考入安徽大學經濟系政治經濟學專業。

中央高度信任 轉變山西「塌方式腐敗」

駱惠寧擔任過安徽、青海、山西三省的省領導，並先後主政青海、山西兩個省份。他出任山西省委書記時，山西正值「塌方式」腐敗後的官場生態重塑階段。在如此關鍵時刻主政山西，充分體現中央的信任。

2019年11月30日，駱惠寧年齡屆滿後卸任山西省委書記，他在山西全省領導幹部會議上，發表卸任感言，「到山西工作轉眼已三年半，這段時期是山西發展史上一個十分重要的時期」、「在過去工作基礎上，推動政治生態由『亂』轉『治』、發展由『疲』轉『興』，並不斷全面拓展新局面，山西內生動力、發展態勢和整體形象發生了重大而深刻的變化。」

對於駱惠寧在山西省委書記任內的工作成績，接任他職位的新任山西省委書記、原省長樓陽生，高度評價駱惠寧，「三年半前，惠寧同志由青海來山西工作之時，正值山西政治生態在治亂中奮力治本、經濟發展在下行中奮力前行的關鍵時期」，「駱惠寧同志政治堅定、經驗豐富、做事嚴謹、待人寬厚，善於把方向、謀大事，善於創造性開展工作，善於抓班子、帶隊伍，勇於擔當，真抓實幹，為山西改革發展穩定傾注了大量心血，做了大量卓有成效的工作。」

2018年，駱惠寧以山西省委書記、省人大主任的身份，出席全國兩會。（中新社）

政經驗豐富 解決經濟難題

駱惠寧擔任山西省委書記期間，除了解決塌方式腐敗問題，推動山西政治生態優化重建，亦特別提出改革創新容錯機制，最大限度調動干部奮發有為的積極性。

2016年，山西民間資本投資增速高於全國平均水平10個百分點。民企入晉招商引資簽約項目1,325個，總投資金額高達14,507億元人民幣。

擁有經濟學博士背景，駱惠寧初到山西兩個月，便持續到省內各地調研，主要還是傾向於經濟層面，曾稱當前山西經濟面臨多年少有的困難，從自身看，問題的根子在經濟結構上。

他上任後，山西2016、2017年開始推動能源供給、消費、技術、體制革命，2018年，全省退出煤炭過剩產能3,090萬噸，三年累計退出8,841萬噸；退出焦化過剩產能691萬噸，化解鋼鐵過剩產能225萬噸，關停煤電機組203.3萬千瓦；新能源發電裝機佔全省電力裝機比重突破30%。

作風低調務實 提出書記要做「施工隊長」

駱惠寧曾要求，各級黨委書記是第一責任人，要當好「施工隊長」，防止原則性領導，做到親自調查研究，親自把握方案，親自組織協調，親自破解難題，統籌推進試點工作，確保領導堅強有力有效。

2016年駱惠寧初到山西後，半年內推動山西省1.4萬名黨政機關幹部深入4,580戶企業，上門服務，幫助解決屬於政府應辦的實際問題近萬個，促進了經濟企穩向好。現在，這項工作已形成常態。

他曾表示山西發展相對滯後，但改革決不能落後，上任後建設轉型綜合改革示範區，亦制定有吸引力的人才政策，遏制人才外流。

2019年9月，駱惠寧以山西省委書記的身份，出席國務院新聞辦記者會。（新華社）