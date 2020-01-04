【中聯辦換人】駱惠寧經濟背景強　曾任兩省書記　稱香港地位重要

國務院今日（4日）公布免去香港中聯辦主任王志民職務，由駱惠寧接任。駱惠寧現任全國人大財政經濟委員會副主任委員，曾任青海、山西兩省的省委書記，中共第十八、十九屆中央委員。
駱惠寧是浙江義烏人，經濟學博士，經濟背景強。他在2018年到港招商期間，高度肯定香港。北京權威消息指，此時駱惠寧調任香港，因為香港形勢已不同，需要不同人處理香港問題，中央仍充分肯定王志民的貢獻。
駱惠寧曾任青海、山西兩省書記。（中新社）
駱惠寧，1954年10月出生，浙江義烏人，出生於安徽省當塗縣。 1970年9月參加工作，1982年3月加入中國共產黨。中國人民大學經濟學院政治經濟學專業畢業，在職研究生學歷、經濟學博士。中共第十七屆中央候補委員，第十八、十九屆中央委員。2010年任青海省長，2013年升任青海省委書記，到2016年調任山西省委書記，直至2019年11月退休。
2019年12月28日，駱惠寧卸任省委書記後不到一個月，改任全國人大財政經濟委員會副主任委員。任人大新職一個星期後的今日（1月4日），國務院任命駱惠寧為香港中聯辦主任。
2018年12月3日，行政長官林鄭月娥，在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。（政府新聞處）
來港招商：香港對祖國有不可替代獨特作用
2018年12月，駱惠寧率領招商代表團訪問香港。訪港期間，他高度肯定香港。在與工商界人士和企業負責人的交流中，駱惠寧指出，在祖國的開放中，香港一直有着非常重要的地位和作用，時至今日，香港仍然是一座「金礦」。
當時駱曾與行政長官林鄭月娥舉行會談。駱指在新的歷史條件下，香港在助力國家全面開放中仍具有不可替代的獨特作用，山西是把晉港友好合作放在戰略位置來看待的。是次招商促成雙方就鼓勵香港企業赴山西投資、深化旅遊合作和人文交流、為香港青年赴內地深度學習提供體驗基地等達成共識。
多位參與當時會談到的工商界人士說，山西省委書記率團來港招商引資，是近20年來第一次，此次懇談會別開生面，不是簡單開發布會，而是面對面對接交流；又指不是泛泛推介，而是有重點地推介合作產業和項目，體現了針對性、專業化和務實精神，進一步看到了投資商機，增強了合作信心。
新任中聯辦主任駱惠寧，曾稱香港對祖國有不可替代獨特作用。（中新社）
70年代做煉鋼廠工人 1978年高考考入大學經濟專業
1970年，時年16歲的駱惠寧到安徽省馬鞍山市郊區下鄉插隊，一年後成為馬鞍山鋼鐵公司第二煉鋼廠的一名工人。 1978年恢復高考後，駱惠寧考入安徽大學經濟系政治經濟學專業。
中央高度信任 轉變山西「塌方式腐敗」
駱惠寧擔任過安徽、青海、山西三省的省領導，並先後主政青海、山西兩個省份。他出任山西省委書記時，山西正值「塌方式」腐敗後的官場生態重塑階段。在如此關鍵時刻主政山西，充分體現中央的信任。
2019年11月30日，駱惠寧年齡屆滿後卸任山西省委書記，他在山西全省領導幹部會議上，發表卸任感言，「到山西工作轉眼已三年半，這段時期是山西發展史上一個十分重要的時期」、「在過去工作基礎上，推動政治生態由『亂』轉『治』、發展由『疲』轉『興』，並不斷全面拓展新局面，山西內生動力、發展態勢和整體形象發生了重大而深刻的變化。」
對於駱惠寧在山西省委書記任內的工作成績，接任他職位的新任山西省委書記、原省長樓陽生，高度評價駱惠寧，「三年半前，惠寧同志由青海來山西工作之時，正值山西政治生態在治亂中奮力治本、經濟發展在下行中奮力前行的關鍵時期」，「駱惠寧同志政治堅定、經驗豐富、做事嚴謹、待人寬厚，善於把方向、謀大事，善於創造性開展工作，善於抓班子、帶隊伍，勇於擔當，真抓實幹，為山西改革發展穩定傾注了大量心血，做了大量卓有成效的工作。」
2018年，駱惠寧以山西省委書記、省人大主任的身份，出席全國兩會。（中新社）
政經驗豐富 解決經濟難題
駱惠寧擔任山西省委書記期間，除了解決塌方式腐敗問題，推動山西政治生態優化重建，亦特別提出改革創新容錯機制，最大限度調動干部奮發有為的積極性。
2016年，山西民間資本投資增速高於全國平均水平10個百分點。民企入晉招商引資簽約項目1,325個，總投資金額高達14,507億元人民幣。
擁有經濟學博士背景，駱惠寧初到山西兩個月，便持續到省內各地調研，主要還是傾向於經濟層面，曾稱當前山西經濟面臨多年少有的困難，從自身看，問題的根子在經濟結構上。
他上任後，山西2016、2017年開始推動能源供給、消費、技術、體制革命，2018年，全省退出煤炭過剩產能3,090萬噸，三年累計退出8,841萬噸；退出焦化過剩產能691萬噸，化解鋼鐵過剩產能225萬噸，關停煤電機組203.3萬千瓦；新能源發電裝機佔全省電力裝機比重突破30%。
作風低調務實 提出書記要做「施工隊長」
駱惠寧曾要求，各級黨委書記是第一責任人，要當好「施工隊長」，防止原則性領導，做到親自調查研究，親自把握方案，親自組織協調，親自破解難題，統籌推進試點工作，確保領導堅強有力有效。
2016年駱惠寧初到山西後，半年內推動山西省1.4萬名黨政機關幹部深入4,580戶企業，上門服務，幫助解決屬於政府應辦的實際問題近萬個，促進了經濟企穩向好。現在，這項工作已形成常態。
他曾表示山西發展相對滯後，但改革決不能落後，上任後建設轉型綜合改革示範區，亦制定有吸引力的人才政策，遏制人才外流。
2019年9月，駱惠寧以山西省委書記的身份，出席國務院新聞辦記者會。（新華社）
駱惠寧簡歷
1970年9月，16歲的駱惠寧在安徽省馬鞍山市郊區的慈湖公社當知青
1971年10月，進入安徽省馬鞍山鋼鐵公司第二煉鋼廠當工人
1972年11月，任安徽省馬鋼第二煉鋼廠團委幹事
1978年恢復高考後，考入安徽大學經濟係政治經濟學專業學習
1982年8月，畢業後分配到安徽省人民政府辦公廳任秘書
1985年5月，調入安徽省外經貿委，歷任引進處副處長，技術進出口處副處長、處長。其間於1988年9月到1989年9月在安徽大學外語系進修，1991年9月到1992年6月在安徽省委黨校進修班學習
1993年3月，任安徽省外經貿委副主任、省外經貿廳副廳長、黨組副書記
1995年4月，回到安徽省人民政府辦公廳，任副秘書長、辦公廳主任。1997年1月，升任安徽省人民政府秘書長、辦公廳黨組書記。1998年2月，轉任中共巢湖地委書記
1999年10月，出任中共安徽省委宣傳部長，並於同年12月升任中共安徽省委常委，晉升副部級
1999年9月到2002年1月，在中國科學技術大學商學院管理科學與工程專業在職研究生學習，獲得管理學碩士學位。2000年9月到2003年7月，在中國人民大學經濟學院政治經濟學專業在職研究生學習，獲得經濟學博士學位
2003年4月，49歲的駱惠寧調任中共青海省委副書記，2004年12月兼任省委黨校校長。2009年12月，任青海省人民政府黨組書記，2010年1月任青海省人民政府省長，晉升正部級。2013年3月19日，升任中共青海省委書記，同年4月當選青海省人大常委會主任
2016年6月29日，中共中央決定駱惠寧不再擔任中共青海省委書記，次日轉任中共山西省委書記，2017年1月當選山西省人大常委會主任
2019年11月30日，到齡卸任山西省委書記。
2019年12月28日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議任命駱惠寧為第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員