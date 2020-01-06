【駱惠寧履新】駱惠寧：對香港並不陌生　近半年香港形勢令人揪心

新任中聯辦主任駱惠寧今日（6日）履新，他表示，自己過去在內地工作，但對香港並不陌生，形容這次到中聯辦任職，就個人而言是新的使命，新的挑戰。 駱惠寧又說，近半年來香港的形勢令人揪心，相信大家都熱切地期盼香港能重回正軌。

駱惠寧早上在中聯辦大堂會見傳媒，發表長約5分鐘的講話。他表示，香港是東方明珠，國際化大都市，香港同胞為國家改革開放和現代化建設做出了重要貢獻，祖國也始終是香港最強大的後盾。

他又提到，國家主席習近平在新年賀詞中說，「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園？」駱惠寧希望，香港好、香港同胞好，又強調對香港來說，一國兩制是最大優勢，國家繼續帶領中聯辦的全體同事，忠實地履行職責。

駱惠寧相信，在特首林鄭月娥、特區政府和社會各界共同努力下，一定能確保憲法、《基本法》在香港全面貫徹落實，並確保一國兩制行穩致遠，以及香港長期繁榮穩定，對此他充滿信心，說到這句時，駱惠寧一度舉起右手並緊握拳頭。

駱惠寧最後希望，媒體能多支持中聯辦的工作，他會安排時間進一步與大家交流。

被問及前主任王志民為何被調職，以及中聯辦日後會否與政府「行埋一齊」，駱惠寧沒有回答傳媒提問便轉身離去。中聯辦副主任盧新寧其後說，日後將安排更多機會與傳媒交流，希望大家多多支持。

中聯辦在早上約9時15分開放大堂予傳媒進入採訪，但所有記者需要先經過安檢，並檢查隨身物品。

已調職的中聯辦前主任王志民在2017年9月上任時，亦曾在履新首日會見傳媒，但當時並無開放中聯辦大堂予傳媒進入，王志民只在大門外發表講話。王志民當時曾以「第二故鄉」形容香港，指自己感恩有機會服務香港，祝願香港和香港人像陽光一樣燦爛美好。他強調中央對港的一國兩制方針不變，會配合及支持特首及政府，依照《基本法》施政，促進「一帶一路」發展，包括粵港澳大灣區建設。