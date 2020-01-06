參選村代表遭DQ　朱凱廸撤回選舉呈請：考慮到周庭案的判決

立法會議員朱凱廸於2018年年底參選元崗新村村代表選舉，被選舉主任撤銷資格，他在去年2月入稟法院提出選舉呈請，要求推翻選舉結果。 事隔近一年，朱凱廸今(6日)早透過律師，向法庭申請撤回選舉呈請，獲周家明法官批准。他指撤回原因是考慮到周庭選舉呈請案的原訟庭和終審庭判決，以及可能涉及的龐大訟費成本。

2018年年底的鄉郊代表選舉，已表明不支持港獨的立法會議員朱凱廸被取消資格。（資料圖片/歐嘉樂攝）

朱凱廸表示，經歷了過去六個月的民主運動，香港人已經看清楚，若不從根本改變香港的政治制度，特區政府只會繼續維持並濫用現行選舉法例，方便他們按中共命令進行政治審查。這種情況，不會因為一單選舉呈請的勝敗而改變。

朱凱廸在2018年報名參選元朗元崗新村居民代表，兩度遭選舉主任去信，要求其回答否提倡或支持港獨作為自決前途選項等問題。朱凱廸回覆稱，重申自己不支持港獨，但認為港人應決定自己的命運，惟結果仍被選舉主任被裁定提名無效。

香港眾志周庭面對類似的情況，她報名參加立法會補選，被選舉主任以眾志提倡「民主自決」為由，裁定提名無效。周庭後來提出選舉呈請，獲高等法院判勝訴，但同區當選的區諾軒同時被裁定當選不妥當，最後失去議席。