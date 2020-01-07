【區會開鑼】深水埗首開會審視四項分區會撥款　泛民對封殺存分歧

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新一屆區議會會期已展開，深水埗區議會今日（7日）召開首次會議，除選舉正、副主席，亦會重新審視由上屆區議會通過、共16項預留撥款，金額涉及902,027元，當中包括四項分區委員會的撥款申請。由於有傳政府或擴大分區委員會組成，並大規模委任建制落敗者加入分區會，外界關注此四項分區會撥款會否因此被區議會全面「封殺」。

民主黨深水埗區議員袁海文明言，將就四項分區會撥款「清一色」投下反對票。不過，民協資深區議員譚國僑則表示，會逐項撥款審視，不會純粹因分區會的背景而反對撥款。

由於有傳政府或擴大分區委員會組成並大規模委任建制落敗者，令民主派及其支持者非常不滿，因此有聲音希望區議會能夠全面封殺分區會撥款。（資料圖片／余俊亮攝）

區議會將會重新檢視4項由深水埗三個分區委員會申請的撥款，金額共涉及215,199元。（來源：https://www.districtcouncils.gov.hk/ssp/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/CAC/16242/SSPDC_CAC_2019_85_AnnexB_tc.pdf）

撥款包括國慶宴會、同樂日

深水埗區議會共有25個民選議席，民主派在區選中大勝，取得23席，其中民協取得11席，公民黨取得4席，民主黨亦取得2席，其餘則為獨立無黨派。據了解，深水埗區議會在首次會議將會按慣例，重新審視由上屆區議會批出的「2019/2020年度第四季預留撥款」，其中包括4項由深水埗三個分區委員會申請的撥款，金額共涉及215,199元（見附表），當中深水埗東分區委員會申請137,000元撥款，與深水埗埔街坊福利事務促進會、石硤尾街坊福利會有限公司於本月10日合辦「深東賀國慶愛心萬歲宴2020」、深水埗西分區委員會申請4萬元舉行「深水埗西分區同樂日」等。

由於有傳政府或擴大分區委員會組成並大規模委任建制落敗者，令民主派陣營非常不滿，有聲音要求區議會全面封殺分區會撥款，而首場戰役將在深水埗區議會會議上演。

袁海文揚言，將就四項分區會撥款「清一色」投下反對票，日後亦會反對所有分區會撥款，認為可藉此向政府表明反對政治酬庸他認為分區會舉辦的活動可由區議會自行舉辦，無需要分區會的存在。

袁海文揚言，將就四項分區會撥款「清一色」投下反對票。（資料圖片／林若勤攝）

譚國僑：是否封殺撥款有戰略考慮

擁有四席的公民黨的取態與民主派相同，新任區議員李俊晞表示，不希望政府借分區委員會架空區議會，加上政府目前擬把分區會作建制派的政治酬傭，故決定傾向反對涉及分區委員會的預留撥款。他稱將今天會議審視撥款計劃書，並就是否投下反對票作最終決定，至於其他預留撥款，則會逐項仔細審議。

不過，民協譚國僑則有不同看法，指若林鄭大規模委任建制派進入分區會，做法是「離晒大譜」；至於四項分區會撥款，譚國僑認為要逐一審視，再決定是否需繼續批出撥款。他以「深東賀國慶愛心萬歲宴2020」為例，指自己本身是東分區會當然委員，認為在當前政治氣氛之下，不同意有「賀國慶」的必要，會投下反對票。

至於由東分區會申請27,210元舉辦「深東新春行大運2020」，譚國僑認為活動性質中性，若活動門票並非由建制派籠斷，應容許行大運活動舉行。

對於有人提出日後否全面封殺分區會，譚國僑認為涉及民主派的戰略問題，指若民主派不再批出撥款予分區會，政府大可直接撥款予分區會，區議會屆時不能對分區會作出制衡；相反，若區議會繼續批撥款予分區會，區議會透過撥款可控制分區會活動的性質。譚國僑指出，「蛇齋餅粽」是居民需要，只要「蛇齋餅粽」撥款不會壯大單一政治勢力，「蛇齋餅粽」有存在價值。

譚國僑指出，「蛇齋餅粽」是居民需要，只要「蛇齋餅粽」撥款不會壯大單一政治勢力，「蛇齋餅粽」有存在價值。（資料圖片／梁鵬威攝）

大灣區發展專題講座撥款勢被否決

深水埗區議會主席大熱人選、民協楊彧接受查詢時表示，首次區會會議將逐一審議16項預留撥款，區議員將會按性質、申請團體等因素決定會否審出撥款，至於「非預留撥款」項目則料不會被推翻。

據了解，深水埗就是否全面封殺分區會有不同意見，但對於其餘「非預留撥款」的態度一致，例如深水埗工商業聯絡委員會申請15,000元於1月中舉辦「粵港澳大灣區發展」專題講座，民主派有共識否決撥款。

民協楊彧接受查詢時表示，首次區會會議將逐一審議16項預留撥款。（資料圖片／林若勤攝）

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