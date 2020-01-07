【區會開鑼】深水埗首開會審視四項分區會撥款　泛民對封殺存分歧

新一屆區議會會期已展開，深水埗區議會今日（7日）召開首次會議，除選舉正、副主席，亦會重新審視由上屆區議會通過、共16項預留撥款，金額涉及902,027元，當中包括四項分區委員會的撥款申請。由於有傳政府或擴大分區委員會組成，並大規模委任建制落敗者加入分區會，外界關注此四項分區會撥款會否因此被區議會全面「封殺」。 民主黨深水埗區議員袁海文明言，將就四項分區會撥款「清一色」投下反對票。不過，民協資深區議員譚國僑則表示，會逐項撥款審視，不會純粹因分區會的背景而反對撥款。

由於有傳政府或擴大分區委員會組成並大規模委任建制落敗者，令民主派及其支持者非常不滿，因此有聲音希望區議會能夠全面封殺分區會撥款。（資料圖片／余俊亮攝）

區議會將會重新檢視4項由深水埗三個分區委員會申請的撥款，金額共涉及215,199元。（來源：https://www.districtcouncils.gov.hk/ssp/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/CAC/16242/SSPDC_CAC_2019_85_AnnexB_tc.pdf）

撥款包括國慶宴會、同樂日

深水埗區議會共有25個民選議席，民主派在區選中大勝，取得23席，其中民協取得11席，公民黨取得4席，民主黨亦取得2席，其餘則為獨立無黨派。據了解，深水埗區議會在首次會議將會按慣例，重新審視由上屆區議會批出的「2019/2020年度第四季預留撥款」，其中包括4項由深水埗三個分區委員會申請的撥款，金額共涉及215,199元（見附表），當中深水埗東分區委員會申請137,000元撥款，與深水埗埔街坊福利事務促進會、石硤尾街坊福利會有限公司於本月10日合辦「深東賀國慶愛心萬歲宴2020」、深水埗西分區委員會申請4萬元舉行「深水埗西分區同樂日」等。

由於有傳政府或擴大分區委員會組成並大規模委任建制落敗者，令民主派陣營非常不滿，有聲音要求區議會全面封殺分區會撥款，而首場戰役將在深水埗區議會會議上演。

袁海文揚言，將就四項分區會撥款「清一色」投下反對票，日後亦會反對所有分區會撥款，認為可藉此向政府表明反對政治酬庸，他認為分區會舉辦的活動可由區議會自行舉辦，無需要分區會的存在。

袁海文揚言，將就四項分區會撥款「清一色」投下反對票。（資料圖片／林若勤攝）

譚國僑：是否封殺撥款有戰略考慮

擁有四席的公民黨的取態與民主派相同，新任區議員李俊晞表示，不希望政府借分區委員會架空區議會，加上政府目前擬把分區會作建制派的政治酬傭，故決定傾向反對涉及分區委員會的預留撥款。他稱將今天會議審視撥款計劃書，並就是否投下反對票作最終決定，至於其他預留撥款，則會逐項仔細審議。



不過，民協譚國僑則有不同看法，指若林鄭大規模委任建制派進入分區會，做法是「離晒大譜」；至於四項分區會撥款，譚國僑認為要逐一審視，再決定是否需繼續批出撥款。他以「深東賀國慶愛心萬歲宴2020」為例，指自己本身是東分區會當然委員，認為在當前政治氣氛之下，不同意有「賀國慶」的必要，會投下反對票。

至於由東分區會申請27,210元舉辦「深東新春行大運2020」，譚國僑認為活動性質中性，若活動門票並非由建制派籠斷，應容許行大運活動舉行。

對於有人提出日後否全面封殺分區會，譚國僑認為涉及民主派的戰略問題，指若民主派不再批出撥款予分區會，政府大可直接撥款予分區會，區議會屆時不能對分區會作出制衡；相反，若區議會繼續批撥款予分區會，區議會透過撥款可控制分區會活動的性質。譚國僑指出，「蛇齋餅粽」是居民需要，只要「蛇齋餅粽」撥款不會壯大單一政治勢力，「蛇齋餅粽」有存在價值。

譚國僑指出，「蛇齋餅粽」是居民需要，只要「蛇齋餅粽」撥款不會壯大單一政治勢力，「蛇齋餅粽」有存在價值。（資料圖片／梁鵬威攝）

大灣區發展專題講座撥款勢被否決

深水埗區議會主席大熱人選、民協楊彧接受查詢時表示，首次區會會議將逐一審議16項預留撥款，區議員將會按性質、申請團體等因素決定會否審出撥款，至於「非預留撥款」項目則料不會被推翻。

據了解，深水埗就是否全面封殺分區會有不同意見，但對於其餘「非預留撥款」的態度一致，例如深水埗工商業聯絡委員會申請15,000元於1月中舉辦「粵港澳大灣區發展」專題講座，民主派有共識否決撥款。