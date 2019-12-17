香港民研：55%市民自稱香港人　創回歸年以來新高

香港民意研究所在12月初進行的民調顯示，若以「香港人」與「中國人」身份對立比較，55%受訪者稱自己為「香港人」，創1997年8月有紀錄以來新高；11%受訪者自稱為「中國人」；而有22%受訪者自稱為「中國的香港人」；10%自稱為「香港的中國人」，創1997年8月有紀錄以來新低。 中大教育行政與政策學系專業顧問鄭漢文認為，「香港人」的身份評分升，代表港人本土意識上升。港大學生文澤鑫則指，若要強逼港人認同自己為「中國人」或「中國國民」，是令人生厭，但認為「香港人」及「中國人」的身份可以並存，並非存在對立關係。

鍾庭耀表示，民研計劃在28年前開展澳門研究，但由於資源有限，現時希望眾籌24萬元，交由社會決定是否繼續進行有關調查。（盧翊銘攝）

民調顯示，若以獨立評分計算，受訪者對「香港人」的認同指數為82.6分，排眾多選項中第一；之後是得70.9分的「亞洲人」、66.7分的「世界公民」、60.7分的「中華民族一分子」、57.3分的「中國人」，排榜末的是「中國國民」，得49.6分。

香港民研指，以上數字當中，只有「中國國民」的身分認同感錄得顯著升幅，但仍然是6個身分之中評分最低。

香港民研在12月4至10日，以真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問形式，訪問了1,010位18歲以上香港居民。

鍾庭耀：希望眾籌24萬延續澳門民調

另外，香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，民研計劃在28年前開展澳門研究，但由於資源有限，現時希望眾籌24萬元，交由社會決定是否繼續進行有關調查。若達標的話，將會進行新一輪調查，若不達標，所籌得的款項將用作民研日後經費。