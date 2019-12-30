香港民研：84%受訪者不滿香港去年發展　18%認為應先處理政制問題

2019年即將過去，香港民意研究所今日（30日）發表最新一期「我們香港人滾動調查」及定期調查報告，結果顯示市民過去一年對香港整體發展不滿意率達84%，滿意率淨值為負75%，創1992年新低。 另外，18%受訪者認為政府來年最首要處理的是政制問題，其次是警察相關問題如成立獨立調查委員會，有14%。

香港今年爆發反修例運動。

調查於本月18至23日進行，以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,067名香港居民。結果顯示，有84%受訪市民不滿香港去年發展，滿意的只得9%，滿意率淨值為負75個百分點，創1992年調查開展以來新低。展望將來，對來年香港整體發展的樂觀淨值為負36個百分點，亦創2008年底以來新低。

就政府來年最需要處理的問題，18%受訪者認為是政制問題，比例是15項需要處理問題中最高；警察相關問題佔14%，亦有11%受訪者認為政府需回應民意，處理民間五大訴求。

逾四成人冀新區會集中精力促進民主

另外，香港民研亦發表「我們香港人滾動調查」，成功訪問1,016名香港市民，了解他們對新一屆區議員的期望。調查顯示，43.9%受訪者寄望新一屆區議會集中精力促進民主，例如鼓勵居民參與；政策創新，例如推動社區經濟，佔28.6%；跟進個案及提供娛樂分別佔17.8%及5.7%。

香港民研總監鐘庭耀指，香港民研開展一項「民主社區互助共融」計劃，由區議員帶領，聘用青年大使在區內為議員及社區服務，希望鼓勵更多青年參與社區活動及議政。

鐘庭耀總結過往一年眾籌取得成功，起動基金的目標是六百萬元，現時已籌的七百萬元，而「我們香港人」計劃距離目標尚欠20萬元，現時籌得60萬元，來年若沒有更多資金投入，或會結束調查。