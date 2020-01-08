【元朗區議會】黃偉賢：若警方拒回應7.21　不要批評調查片面

元朗區議會昨日（7日）舉行今屆首次會議，其後在特別會議中，通過成立工作小組，調查7.21元朗襲擊事件。新當選元朗區議會主席的黃偉賢在港台節目《千禧年代》中表示，將會去信警方要求回應7.21事件，又指如果警方對調查持抗拒態度，拒絕回應，區議會將照樣撰寫報告，屆時警方不要批評報告片面。

▼7.21元朗黑夜▼

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黃偉賢指出，由於民政專員指首次會議只能選出正副主席，所以用特別會議形式討論7.21事件。他指，上屆區議會任期內已提出調查7.21事件，但在建制派控制之下不獲通過，當時未能成立工作小組，但認為市民很期望找出事件真相。他又提到，昨日會議的議程中，有10項涉及警方，但警方只以百多字回應，批評警方態度不合作，並認為政務司司長張建宗聲稱重視和區議會溝通，警方這是「一把打落張建宗度」。

黃偉賢表示，即使警方態度不合作，仍會按計劃召開公聽會，邀請市民及相關人士解畫，對象包括個人、政府部門、警方、港鐵等。如警方對此持對抗態度，拒絕出席，他認為這是失職，因為警方是區議會的當然官方代表。黃偉賢強調，會繼續就7.21事件向警方發信提問，並問得相當具體，要求澄清事實。如果警方拒絕回應，小組會照樣撰寫報告，到時警方就不要批評報告「單方面」，因為這是警方自行放棄回應權利。

他又強調，不會因為專注調查7.21事件而忽略民生工作，認為民主派議員有清晰的分工，當區區議會其實也有處理不同民生事項，例如近日出現的武漢肺炎懷疑個案，昨日也被列入緊急議程討論。