【元朗區議會】黃偉賢當選主席　通過要求政府回應五大訴求動議

新一屆區議會換屆，元朗區議會今天（7日）召開首次會議，民主黨黃偉賢及民主陣線麥業成在沒有競爭下，分別當選正副主席。主席黃偉賢隨即召開特別會議，動議成立工作小組調查721事件。

【13:10】會議進入第二項動議，黃偉賢等動議向政府作出表態，要求政府立即回應「五大訴求」，停止濫捕，制止警察暴力，並就此成立獨立委員會。動議最終在多數建制派缺席下，以33票贊成、0票反對及棄權獲得通過。

【13:02】在33票贊成、0票反對及棄權下，通過成立721工作小組。鄉事派及建制派未有舉手表態。

在沒有競爭對手下，民主派張秀賢及伍健偉當選小組正副主席。

【11:34】張秀賢發言，對警方就出席會議的邀請只作出132字的回應表示不滿，突顯成立工作小組的重要性。何惠彬亦斥警方「文不對題」，元朗區議員的聯署是要求警方就其表現作回應，但警方只回應白衣人施襲已進入司法程序，強調要繼續追究警方失職。

鄺俊宇斥責警方的回覆極度荒謬，區會作為諮詢架構，政府需要聽取區會意見，批評警方「敬酒唔飲飲罰酒」，奉勸若警方再拒絕到區議會進行直接對話，就是不尊重及罔顧區議會。

【11:28】黃偉賢提出一改過往慣例，不為區議員發言設時限，引起建制派不滿，高呼「（動議）都一定過嫁啦，留番小組講啦」，黃偉賢其後同意警方未有到場回應提問，「講幾多都係對空氣講」，要求議員自律地作短暫發言。

【11:21】黃偉賢隨即召開特別會議，並指早前已通知秘書處，要求政府相關部門出席會議，惟除民政事務處外未有部門派員出席。區議會率先處理第一頂由麥業成提出的動議，成立721工作小組。

麥業成憶述721當日，中午已收到消息並通知警方，會有人在元朗西鐵站襲擊市民，但襲擊發生的時候仍然未有警力到場，批評警方疏忽，懷疑甚或有警黑勾結的嫌疑，強調需成立工作小組為市民尋回公道。

【10:14】新任副主席麥業成提倡要改善民生、民主及爭取「五大訴求」，希望未來的日子能與年輕人同行改善社區，強調自己只會擔任副主席2年，其後會推薦新任區議員王百羽出任，盼望能透過老、中、青三代結合改善社會。

【10:06】新任主席黃偉賢開始主持會議，率先發起為反修例活動半年以來發生的悲劇默哀1分鐘，除13名建制派區議員外，全體區議員起立默哀。

黃偉賢發言就當選主席表示感激，自言肩膀頂著千斤壓力，背負著票投泛民的選民之信任，形容這亦是歷史給予年輕一代的責任。他又以北風與太陽的故事比喻，要靠溫暖的陽光使途人脫下衣服，而非用凜冽的北風，批評北京政府未有從64事件這場悲壯的民主運動中吸取教訓，造成反修例運動的出現。

黃偉賢續指，區會變天是由很多香港人犧牲性命及前途，以血、以汗、以淚換取，但港人尚未取得勝利，強調會繼續爭取「五大訴求」及成立獨立調查委員會，促請政府正面具體地就721元朗襲擊事件作回應。

對於區議會的職能，黃偉賢認為需視乎政府的態度，若政府願意合作便可向前邁進，若採對抗策略區會只會寸步難行。他又期望能使元朗蛻變成多元、活力及關懷的社區，增加區議會的透明度，向市民問責。

【10:04】32名民主派元朗區議員早前已達成共識，由較資深的民主黨黃偉賢擔任主席，在沒有競爭對手的情況下，黃偉賢自動當選元朗區議會主席。

而於早前的內部協議中，副主席首兩年則由民主陣線的麥業成擔任，後兩年再由獨立民主派王百羽出任。麥業成同樣在無對手下成為副主席。

【09:55】於會議開始之前，32名民主派區議員在位置上舉起「追究721，徹查警暴」的標語。早前泛民議員已表明，會於選出正副主席後召開特別會議，動議成立721工作小組，並與議會內的12名鄉事派議員作好協調，未有獲反對。