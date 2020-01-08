【人權法案】陳百里未能解釋條文實際影響　葉劉怒轟：我好失望！

美國參眾兩院早前通過《香港人權與民主法案》，自由黨黨魁鍾國斌就政府在美國的遊說工作向商經局提出質詢，長期關注《法案》的新民黨主席葉劉淑儀要求商經局副局長陳百里解釋《法案》第五條對香港的影響，陳百里回應表示，因手頭上沒有第五條的內容，稍後向葉劉淑儀補回有關答案，葉劉聞言後動怒，直斥：「主席！我好失望呀！一個嚟答問嘅官員，連條條文都未睇過！」

陳百里表示，在「一國兩制」下，《基本法》賦予香港單獨關稅地位，指香港獨特地位並非是由任何其他國家單方面施予。（資料圖片／林若勤攝）

陳百里表示，在「一國兩制」下，《基本法》賦予香港單獨關稅地位，指香港獨特地位並非是由任何其他國家單方面施予。陳百里指，美國訂立《香港人權與民主法案》，既無必要亦無根據，指《法案》引起的不確定性無可避免會影響國際投資者及企業對香港的信心，亦勢必損害雙方互惠的關係，包括美國的利益。

陳百里指港美相關官員不時會面交流

陳百里提到，香港駐華盛頓、紐約及三藩市經貿辦，亦一直與美國各界，包括美國白宮、國務院、商務部及美國貿易代表等負責香港事務的聯邦政府官員、國會議員及其幕僚保持恆常聯繫，透過會面及其他不同方式，致力讓更多人了解香港最新和實際情況，其中，單以駐華盛頓經貿辦計，去年經貿辦與官員、議員、幕僚等會面的人數約240人，當中政府官員及國會議員和幕僚的人數分別約100人和約140人。

葉劉淑儀在發言時表示，《法案》部分條文對香港的國際關係和地位有好大打擊，他要求陳百里解釋《法案》第五條對香港的實際影響。陳百里未能即時回答，葉劉追問：「我問你第五條講乜呀，你有無睇過條條文？」陳百里表示，因手頭上無第五條的條文，稍後再補回答案。葉劉聞言後動怒，直斥：「主席！我好失望呀！一個嚟答問嘅官員，連條條文都未睇過！」

《法案》第五條涉及出口管制和制裁

《法案》第五條與出口管制和制裁有關，葉劉一直關注有關條文，她曾撰文指《法案》第五條第五款是對香港造成最大傷害的條款，條文提及美國需檢視香港的高科技出口管制有沒有違反美國要求，即是企圖禁止香港把敏感的高科技技術輸送到中國，協助中國發展大數據、監察系統、社會信用體系等等，認為做法影響大灣區發展。