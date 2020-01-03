【逃犯條例】斥人權法案鼓勵破壞　董建華：全球示威均因貧富懸殊

由董建華牽頭成立的網站「思考香港」，今日（3日）繼續發表前行政長官董建華專訪片段。董建華在專訪片段中斥責《香港人權與民主法案》其實是在「鼓勵那些在香港製造破壞的人」，更稱「無法想像會有人支持破壞」，並認為美國此舉是干涉中國主權，損害了中美關係，令中國14億人口會非常失望，認為此舉是不會受到歡迎，亦沒有好處。

前行政長官董建華認為，《香港人權與民主法案》獲通過是鼓勵在香港製造破壞的人。（思考香港專訪片段截圖）

建議年輕人留港發展

面對香港當前困局，董建華認為「需要大家坐下，談一談當前的難題」，不單止需要擺脫憤怒及不快，而且要找到攜手共進的方法。他相信香港會有非常美好的將來，不過首先要解決貧富懸殊問題。

他認為政府需要投資更多在經濟發展，令年輕人有機會找到更好的工作，並指內地及整個亞洲的經濟正在不斷增長，香港會繼續從中國大陸獲得巨大商機，並建議年輕人留在香港，因為香港有無窮機會。

董建華又稱，現時全球各地都有類似的遊行示威，因為其他城市都像香港一樣面對貧富懸殊的問題。（思考香港專訪片段截圖）

他又認為，現時全球各地都有類似的遊行示威，因為其他城市都像香港一樣面對貧富懸殊的問題。他坦言政府是辜負了人民，認為需要吸取教訓，並向示威者呼籲，政府已經聽到訴求，將來會重回正軌，「但你們所採用的方法不會有任何幫助」。

被問到一國兩制是否成功，他認為是巨大的成功，更引述一項民調，指支持2047年後繼續實施一國兩制的受訪市民佔63%，而支持香港獨立的只有2%。他稱港人能從一國兩制當中受惠良多，同時享有高度自由，而過去20年香港經歷了四次特首選舉及六次立法會選舉，認為社會一步步取得進展。他補充，基本法是香港憲制框架，一切都應該按照基本法辦事，而基本法對香港各方面發展都有好處。