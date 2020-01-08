林鄭到旺角探食環署合約清潔工　送曲奇餅表謝意

在近月的反修例示威中，旺角不時是街頭衝突的重災區，特首林鄭月娥今（8日）到旺角探訪在當區工作的食物環境衞生署合約清潔員工，並送上曲奇餅，感謝他們連月來在暴力衝突頻繁的旺角，通宵達旦清理路障和雜物，以趕及早上大量市民出行前完成基本清理工作。 林鄭在食物及衞生局局長陳肇始陪同下，與約50名清潔工人見面和交談，了解他們的工作情況。她又指，因應武漢市出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案，政府現正大力加強清潔各項公共設施，以保障市民健康，深信工友會積極配合。

特首林鄭月娥今日（1月8日）在食物及衞生局局長陳肇始（右二）陪同下，到旺角探訪在當區工作的食物環境衞生署合約清潔員工。（政府新聞處圖片）

政府服務合約新措施提早實施 約萬人受惠

林鄭又說，政府十分重視基層員工的福祉，在前年《施政報告》宣布就招標的政府服務合約實施改善措施，加強保障外判非技術員工的僱員權益。在新安排下，增加了評分制度下的技術比重及強化工資水平的比重，數以萬計的員工亦可享有三項新福利，分別為持續工作滿12個月可獲6%合約酬金、受僱滿1個月，可享有法定假日薪酬、在八號或以上風球懸掛時工作，可獲發不少於1.5倍工資。

她提到，本來新措施在2018年宣布後，在2019年4月起方會生效，但後來考慮到關注勞工權益的人士的意見，政府將措施延伸至涵蓋2018年10月10日《施政報告》公布當日起，至2019年3月31日批出的合約，令額外約1萬名員工獲益。」

林鄭指，欣悉自措施實施以來，政府外判合約工人的時薪有顯著增加。以食環署為例，清潔工人現時的月薪已較2018年底的水平高約22%，政府未來會持續檢視可進一步改善的地方。