區議員簡介會遭杯葛　林鄭指政務司主持是一貫做法：非冷待新議員

民政事務總署邀請新任區議員本周五出席，由政務司司長張建宗主持的簡介會。多個泛民政黨及民主派區議員已表明將會杯葛。民主黨批評，政府派張建宗會見新當選議員，特首林鄭月娥卻親自接見落選議員，做法荒謬。 林鄭今(7日)出席行政會議前回應杯葛行動，指每屆區議會上任前，由政務司司長安排簡介會是一貫做法，她當年任政務司司長時亦曾擔任這角色。 又解釋她在禮賓府主持的招待會主要是邀請退休及卸任的區議員，並非要冷待新任區議員。

林鄭出席行政會議前，回應杯葛新任區議員簡介會行動，指每屆區議會上任前，由政務司司長安排簡介會是一貫做法，她當年任司長時亦曾擔任這角色。（張浩維攝）

林鄭月娥表示，無論區議會的組成版塊如何，政府都十分重視其法定功能，而每屆區議會上任前，政府都會由政務司司長安排簡介會，並由負責地區相關事務的局長出席向區議員作簡介，指這是一貫做法，「當年我做政務司司長的時候也是擔任這個角色。」她指今屆尤其我多新人當選，呼籲大家出席簡介會。

林鄭又說，由哪位官員出席區議員簡介會是有機制依隨，強調在民政事務局局長劉江華寫信予新任區議員時，她亦有主動表示會在撰寫年度施政報告時，以合適方式聽取區議員意見，當中包括與區議會正副主席會面。

至於為何林鄭只選擇早前在禮賓府，會見落選的建制派區議員，林鄭解釋，有關的招待會主要是邀請退休及卸任的區議員，向他們表示致謝，強調不是冷待新任區議員。