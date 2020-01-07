林鄭：本周將與駱惠寧會面　相信兩人合作無間　讓香港重回正軌

中聯辦主任駱惠寧昨日履新，特首林鄭月娥早上出席行政會議前表示，本周稍後將與對方會面，而她上周已發表聲明，非常歡迎駱惠寧上任，雙方未來會緊密合作，堅守一國兩制和《基本法》，相信兩人會合作無間，讓香港能重回正軌，但林鄭在講話中，已沒有再提及現時的首要工作是止暴制亂，亦不評論有關中聯辦為何換人的揣測。 消息指，林鄭將於本周四邀請駱惠寧到禮賓府會面。

特首林鄭月娥表示，本周稍後將與中聯辦主任駱惠寧會面。（張浩維攝）

至於中央在撤換中聯辦主任後，未來會否也更換港府問責班子？林鄭強調，特區政府問責團隊經歷7個月後，仍然很努力、有承擔，希望令香港走出困局，她認為除了遏止暴力、回復社會秩序外，亦要處理2020年經濟衰退更嚴峻的情況，故需要問責團隊緊守崗位，用最大意志和最堅定決心，恢復社會元氣，讓市民安居樂業。

駱惠寧昨日履新時表示，到中聯辦任職，就他個人而言是「新使命、新挑戰」，會帶著對香港的真誠和真情做好工作。他指近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切地期盼香港能重回正軌，指對香港來說，「一國兩制」是最大優勢，國家繼續帶領中聯辦的全體同事，忠實地履行職責。