【區議會】民主派當選九龍城、荃灣正副主席　後者即通過多項改革

新一屆區議會陸續開會，選出各區議會正副主席。由於民主派在是次選舉贏得85%民選議席，全港18區之中有17區佔多數，因此多區正副主席職位均是囊中物。 九龍城及荃灣今日分別召開會議，兩區均由民主派議員當選正副主席。

蕭亮聲、鄺葆賢 當選九龍城區正副主席

在九龍城，民主派議員取得15席，建制派則取得10席。民主派由民主黨蕭亮聲搭鄺葆賢出選正副主席，而建制派方面未有放棄，由上席主席民建聯潘國華、上屆副主席經民聯左滙雄出選爭連任。

會上自由黨何顯明要求候選人自我介紹，民政專員批准。經過大約15分鐘之後投票，由蕭亮聲及鄺葆賢當選正副主席。

鄺葆賢當選九龍城區議會副主席。（資料圖片）

荃灣區正副主席 陳琬琛、李洪波擔任

至於荃灣區則未有競爭，由公民黨陳琬琛及民主黨李洪波當選正副主席。

選出主席之後，新一屆荃灣區議會正式開始，但3名建制派議員包括當然議員邱錦平、陳崇業，以及新界社團聯會文裕明，均沒有出席會議。

公民黨陳琬琛自1985年就當選梨木樹邨區議員，在荃灣擔任區議員超過30年。（資料圖片）

取消授權票、不設增選委員 開會可拍攝直播

民主派議員全體穿上黑衣，建議在正式會議前，先為反修例事件逝世的示威者默哀1分鐘，報稱獨立的伍顯龍投棄權票，而伍亦有參與默哀。

會議其後通過多項改革，包括取消授權票、不設立增選委員。另外亦通過由潘朗聰提出，容許公眾在區議會會議期間拍攝、直播、錄影、錄音的建議。