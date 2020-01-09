【立法會】僅28人出席致流會　除泛民外　建制有誰突然隱形？

工聯會何啟明昨日動議，將產假由10周延長至14周的《2019僱傭（修訂）條例草案》「直上大會」，立法會今日（9日）開會，主席梁君彥不批准動議。在諮詢過勞工及福利局局長羅致光及各黨派議員看法之後，表示在內務委員會未能正常運作的情況下，決定批准羅致光的動，交人力事務委員會討論。 不過，其後泛民議員集體不在場之下點人數，由於人數不足，梁君彥宣布流會。不少意見指是泛民不在席而導致流會，但其實當時在席的議員僅28人，意味着有不少建制派議員亦「失蹤」。

林鄭昨讚心繫勞工 工聯會5人全數出席

計及主席梁君彥，在點算人數時共有28人在席。由於67個立法會議員之中只有24個是民主派人士，建制派超過40人，卻只有28人列席，因此可看出建制派其實也有不少人沒有出席。

參照點名時的在席議員名單，昨日（8日）特首林鄭月娥在facebook讚心繫勞工的工聯會，5名議員全數列席。

工聯會何啟明動議，《2019僱傭（修訂）條例草案》「直上大會」，惟不獲批准，其後經過羅致光動議，草案交由人力事務委員會商議。（資料圖片）

民建聯5人缺席 李慧琼開九龍城區議會大會

而作為建制派第一大黨，民建聯就並未齊人，蔣麗芸、鄭泳舜、梁志祥、劉國勳及李慧琼都不在席。

其中李慧琼因為參與九龍城區議會首次大會而缺席，劉國勳及鄭泳舜亦因有其他會議而沒有出席，而梁志祥在流會一刻才趕到會議廳外。

一向較親商界的自由黨，在今次《2019僱傭（修訂）條例草案》之中也頗為齊人，易志明、邵家輝及鍾國斌都有出席，僅張宇人缺席。

立法會點人數時出席名單。

經民聯除梁君彥外 全數不在現場

至於另一較親商界的建制派政團經民聯，除了主席梁君彥在場之外，其他7名議員全數缺席。

經民聯今日下午舉行記者，提倡設立65億元「五大環衞專項基金」，多名立法會議員都在場，或許是他們未能趕及出席大會的原因。

其他建制派議員方面，新民黨葉劉淑儀及容海恩都有出席。勞聯潘兆平出席，實政圓桌田北辰則缺席。陳凱欣、馬逢國、廖長江、謝偉銓、陳振英、姚思榮、陳健波、何君堯均有出席，而謝偉俊則缺席。