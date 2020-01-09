【中聯辦換人】駱惠寧指林鄭恪盡職守　全力支持政府依法施政

新任中聯辦主任駱惠寧今天下午（9日）到禮賓府與特首林鄭月娥會面。中聯辦晚上發稿，駱惠寧表示，去年修例風波發生以來，林鄭月娥帶領特區政府恪盡職守、全力止暴制亂、穩控局面，採取一系列措施扶助企業、紓解民困，做了大量艱苦有效的工作，對林鄭的勇氣和擔當表示敬意。 駱惠寧強調，中聯辦將一如既往，充分尊重且全力支持行政長官和特區政府依法施政。

「對行政長官的幹練作風印象深刻」

中聯辦發稿提及，駱惠寧與林鄭就當前香港社會形勢及各自依法履職盡責進行了充分交流。駱惠寧表示，2018年底率山西代表團來港考察招商時，曾與林鄭月娥進行了友好交流，對行政長官的幹練作風印象深刻。

駱惠寧表示，去年修例風波發生以來，林鄭月娥帶領特區政府恪盡職守、全力止暴制亂、穩控局面，採取一系列措施扶助企業、紓解民困，做了大量艱苦有效的工作，對林鄭的勇氣和擔當表示敬意。駱惠寧強調，中聯辦將一如既往，充分尊重且全力支持行政長官和特區政府依法施政。

進一步貫徹落實好「一國兩制」方針

新聞稿提到，駱惠寧與林鄭談及要按照中央要求，進一步貫徹落實好「一國兩制」方針，保持香港長期繁榮穩定；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作，維護香港法治；進一步發展經濟、改善民生，推進粵港澳大灣區建設；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好。駱和林鄭堅信有中央對香港的高度重視和關心，有強大祖國作堅強後盾，有香港社會各界的共同努力，定能重回正軌，再創輝煌。

行政長官林鄭月娥與中聯辦主任駱惠寧，今日在禮賓府會面，提及雙方都認為香港過去七個月經歷了自回歸以來最嚴峻的情況。（政府新聞處圖片）

特首辦晚上亦發稿，指林鄭月娥歡迎駱惠寧來港履新，林鄭表示前年駱惠寧以山西省委書記身分訪港，雙方有很好的交流，令她感到駱主任對香港的關心。林鄭指駱惠寧雖然剛履新，但已熟悉香港的情況，期望未來與駱主任加強溝通合作，推展各項涉及內地和香港的工作。

新聞稿提及，林鄭月娥在會面中向駱惠寧介紹了特區政府在過去兩年多的各方面工作，以及自去年6月因修例而引起的社會動盪，雙方都認為香港過去7個月經歷了自回歸以來最嚴峻的情況，對社會各方面都造成極大影響，早日回復社會秩序是廣大市民的共同願望。

積極研究推出措施為市民紓困

林鄭月娥指特區政府會按《基本法》及「一國兩制」方針，全力遏止暴力、維護法治，讓香港盡快走出目前的困局。雙方有信心在中央政府一如既往的大力支持下，香港可以重新出發，開創新的局面，更好地融入國家發展大局，達致長期繁榮穩定。

林鄭月娥在會面中亦表示，因應經濟情況嚴峻，普羅市民特別是基層的生活或會面對困難，特區政府會積極研究推出措施為市民紓困。