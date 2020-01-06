【駱惠寧履新】開放大堂、擺國畫　歷任中聯辦主任履新安排大不同

新任中聯辦主任駱惠寧今日（6日）正式履新，作為中央駐香港聯絡辦公室的第一把手，履新首日會見傳媒的環節，自然吸引大批中外傳媒到場採訪。翻查近三任中聯辦主任上任首日安排，今次是首度開放大堂予傳媒等候及採訪，駱惠寧開場發言亦大打「傳媒牌」，似有意營造溫和形象。

駱惠寧今日會見傳媒時，中聯辦副主任盧新寧（右三）陪伴在側。（歐嘉樂攝）

「黃山迎客松」畫有寓意?

大批傳媒今早到在位於西環的中聯辦大樓守候，最早一批於清晨六時許已抵達，駱惠寧會見記者時亦相當「識做」，開首先向記者示好：「同事告訴我有記者在辦公樓門口等候，今天風大，我說請媒體朋友們進來吧，我在大廳和大家見面，從你們身上我感受到了香港記者的勤奮和敬業。」

雖然在進入中聯辦大樓前，所有記者都要先經過安檢，並檢查隨身物品，但《蘋果日報》及《立場新聞》的記者，都未有被拒諸門外，在登記後能順利進入大堂採訪，未有如早前的「國家憲法日」座談會般被拒諸門外。

駱惠寧今日未有回應傳媒提問，只說希望媒體朋友們多支持中聯辦的工作，將會安排時間進一步與大家交流。見記者過程中，中聯辦副主任盧新寧陪伴一直陪伴在側，她稱今後將安排更多機會與記者進一步交流，希望大家多多支持。

值得注意的是，中聯辦大堂今日擺放一幅由安徽人民政府送贈、題為「黃山迎客松」的立體畫，供駱惠寧見記者時作背景。「黃山迎客松」是中國國畫，是友好、禮儀的象徵，駱惠寧今日招呼記者入大樓採訪，或許體現了其待客之道。

大批記者今早到中聯辦守候，最終獲安排進入大樓。（歐嘉樂攝）

王志民走出中聯辦門外「扑咪」

至於2017年9月履新的王志民，上班首日同樣有會見傳媒，但未有開放中聯辦大堂予傳媒等候，而是主動行出中聯辦門外。他當時稱自己非常感恩有機會回到香港這個「第二故鄉」，直接為香港同胞服務，又感謝傳媒朋友，未來盼有機會與香港各界有更深入的交流。

中聯辦前主任王志民。（資料圖片）

張曉明首日履新未會見傳媒

現任港澳辦主任張曉明在2012年出任中聯辦主任，但他履新首日沒有會見傳媒。他在上任三星期後首次出席公開活動，並接受傳媒訪問，一口氣回答6條提問，歷時十分鐘，張曉明當時主動釐清中聯辦的角色，強調「西環不治港，但是西環要盡職」，履行好中央賦予的職責，包括全面客觀向中央反映香港的情況、堅定支持特區政府的工作、廣泛聯繫各界人士等，這番言論讓公眾留下了深刻印象。