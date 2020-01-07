林鄭：對成立獨立調查委員會立場不變　警隊承受四方八面失實指控

中聯辦易帥，由從未涉足香港事務的駱惠寧接替王志民，擔任中聯辦主任，外界關注，特區政府會否同樣出現人事變動？行政會議休會兩星期後今日（6日）復會，特首林鄭月娥主持會議前會見傳媒，分別回應了中聯辦易帥事件，以及武漢肺炎的情況等。

林鄭非常歡迎駱惠寧上任，相信兩人會合作無間，讓香港能重回正軌。(張浩維攝)

【10:03】武漢不明肺炎並非《預防及控制疾病條例》的附表中所定義的傳染病，衛生署無權強制隔離，有醫護界擔心會造成流動令傳染病擴散。林鄭月娥指修例工作是以「先定立、後審議」的附屬法例，將傳染病新增到附表內。她解釋， 武漢肺炎的成因不明，未能知道病名，有可能是新型傳染病。她指有關做法早有先例，例如中東呼吸綜合症，當未發現病毒時會先當新型病例作監察，之後再修例。

被追問會否擔心中央撤換中聯辦主任的下一步就是撤換港府行政班子，林鄭月娥表示關於中聯辦人事變動她沒有補充，但就提到特區文化團隊經歷七個月後仍然努力有順當地希望幫助香港走出困局，港府面對多方挑戰，除了回復社會秩序外，還有經濟、衛生、政治上的挑戰，更需她和問責團隊謹守崗位。

至於獨立咨詢委員會的成立進度，林鄭月娥表示自己無停過籌備，但不得不承認在如今政治環境下，人身攻擊、威脅起底越趨嚴重，尋覓人選有困難。

最後她重申對成立獨立調查委員會的立場不變，強調處理警隊執法問題有既定機制，又指警隊在過去數月面對極大壓力，包括承受來自四面八方的失實指控，「昨天又有一宗，還涉及一位立法會議員。」意指立法會議員毛孟靜指控警方於元旦日遊行活動時派出臥底探員破壞商舖的說法。林鄭呼籲社會以客觀持平的態度辨識香港警隊在社會運動中扮演的角色。

2018年12月，行政長官林鄭月娥在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。（政府新聞處圖片）

【0959】中聯辦主任駱惠寧昨日履新，林鄭表示，本周稍後將與對方會面，而她上周已發表聲明，非常歡迎駱惠寧上任，雙方未來會緊密合作，相信兩人會合作無間，讓香港能重回正軌，但她不評論其他有關中聯辦換人的揣測。

對於有逾半數新上任民主派區議員杯葛政府舉辦的簡介會，林鄭回應指，無論區議會的組成版塊如何，政府都十分重視與區議會之間的關係，而每屆區議會上任前，政府都會安排簡介會，她指出，有區議員已表明不會出席簡介會，呼籲大家回心轉意，出席會議。

林鄭又說，由哪位官員出席區議員簡介會是有機制依隨，強調在民政事務局局長劉江華寫信予新任區議員時，她亦有主動表示會在撰寫年度施政報告時，以合適方式聽取區議員意見，當中包括與區議會正副主席會面。

至於為何林鄭只選擇早前在禮賓府，會見落選的建制派區議員，林鄭解釋，有關的招待會主要是邀請退休及卸任的區議員，向他們表示致謝，強調不是冷待新任區議員。

【0945】特首林鄭月娥指，對於武漢市爆發病因未明的病毒性肺炎，政府會提高戒備，香港現時未出現一宗同武漢相關的嚴重肺炎個案，政府已採取適當、全面的應對措施，她的三大原則是迅速應變、嚴陣以待、公開透明。

林鄭又指，政府過去一星期已做過不少工作，包括在出入境口岸加強監察、提醒前線醫護加強警覺等，她自己也曾到西九高鐵站視察；昨日在西九高鐵站，亦有派員加強額外手提式紅外線測溫器，檢測兩班經武漢列車的乘客。政府已公布應變計劃，同時啟動計劃三級之中的「嚴重」級別，即第二級。她指政府會第一時間，因應最新資訊評估狀況。

食物及衞生昨日指出，會以先訂立後審議形式，全速修訂《預防及控制疾病條例》（第599章），把嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病納入為法定須呈報的傳染病。按指引，現時前線醫生須呈報懷疑個案，但林鄭認為要有更穩妥法律基礎，讓政府有更大權力隔離涉案病人。

林鄭其後提到，過去幾個月的社會事件，令人擔心有更多假消息傳播。她指，假消息的傳播對於加強防疫工作會很不利，呼籲市民小心分辨資訊真假。她舉例指，上星期六有人發出帖文，聲稱引述公立醫院護士，指政府隱瞞和武漢有關的病例，醫管局即日已澄清並無此事。