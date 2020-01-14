【14週產假】羅致光動議繞內會　民主派查歷史文件指做法違議規

立法會主席梁君彥在上周四（9日）拒絕將《2019年僱傭（修訂）條例草案》「直上大會」後，勞工及福利局局長羅致光突然動議繞過內會，轉交人力事務委員會審議，做法被指繞過內會和立法會議事程序。 22名民主派立法會議員今天發聲明，他們翻查歷史檔案發現，1993年立法局的內會已通過規定事務委員會的權能，當中提及「不應負責藍紙條例草案的審議工作，而應繼續監察政府政策，包括負責審議政府的諮詢文件、白紙條例草案等工作，《議事規則》第77（3）條》則列明「事務委員會須按其認為需要的程度，監察及研究由事務委員會委員或內務委員會建議其處理的政策事宜」。因此，民主派質疑羅致光繞過內會的做法違反《議事規則》，並去信立法會主席梁君彥，要求收回批准動議的裁決。

1993年立法局的內會已通過規定事務委員會的權能，當中提及「不應負責藍紙條例草案的審議工作，而應繼續監察政府政策，包括負責審議政府的諮詢文件、白紙條例草案等工作。」

民主派翻查歷史文件，他們指出，立法局在1992年10月開始以工作小組方式研究立法局架構，經過4個月討論後，多數議員支持事務委員會「不應負責藍紙條例草案的審議工作，而應繼續監察政府政策，包括負責審議政府的諮詢文件、白紙條例草案等工作」的做法。

1993年6月，內會通過有關報告，並於1993年10月的立法局會議通過並刊憲，同時《議事規則》第77（3）條》則列明「事務委員會須按其認為需要的程度，監察及研究由事務委員會委員或內務委員會建議其處理的政策事宜」，民主派質疑將羅致光動議直接提交事務委員會審議後恢複二讀，是違反《議事規則》，並去信立法會主席梁君彥，要求收回批准動議的裁決。