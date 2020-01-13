【14周產假】胡志偉批政府失方寸　鍾國斌：如下不為例「可以傾」

政府建議就延長法定產假至14周修例，但由於內委會仍未選出主席，無法成立法案委員會。勞工及福利局局長羅致光上周突然動議繞過內會，交付人力事務委員會審議。羅致光昨日（12日）在網誌表示，自己在立法會開會前的6分鐘才作決定，因此沒有時間作出預告事件，也沒有告知政府其他官員，承認屬「先斬後奏」。 民主黨主席胡志偉在港台節目《千禧年代》中批評，羅致光的做法反映政府管治失去方寸，連政府內部都沒有討論過，在目前社會對政府信任度如此低，很易令人質疑政府如此做別有用心。 自由黨黨魁鍾國斌則指，政府的做法屬「事急馬行田」，純粹「博一博」，個人認為羅致光的做法不符過往的既定程序，但認為延長產假法案本身沒有太大爭議，如果政府承諾這做法只此一次，下不為例，有討論餘地。

鍾國斌、胡志偉討論羅致光動議繞過內會的做法。（資料圖片）

胡志偉：政府做法不可接受 難免令人質疑別有用心

胡志偉指出，事件反映政府處事出現很大問題，從未見過這種現象，他認為要做一個如此偏離常規的行動，政府「自己起碼內部都傾一次」，但羅致光沒有通報，早上10時左右公布動議，下午2時要解說，中間4小時都沒有和其他官員討論或是準備回應。胡志偉認為事件「幾可怕」，顯示政府管治已失方寸，是「非常、非常不可接受」。

胡志偉又認為，事件一如當日《逃犯條例》修訂直上大會的做法，顯示政府如遇爭議，就會強行繞過法案委員會，情況令人擔心，因為政府當局不重視民憤所在、沒有正視社會的不信任，通過繞過程序達到自己的目的。他又坦言，以當前社會對政府信任度如此低，只要政府一有動作稍為偏離原有軌跡，就會引來質疑背後是否另有目的，認為問題核心是政府大半年來拒絕回應民間訴求。

鍾國斌提到，政府的做法相信是「事急馬行田」，因為內會停擺，想不到有其他方法，於是以「急才」希望快推，純粹是「博一博」，做到更好，做不到便算。他指，產假法案本身爭議不大，各黨派都支持，那如果內會卡住，所有法案都做不到，對整個社會前進不是好事。由於早前立法會大會流會，本周會繼續討論相關做法，如果政府可以保證繞過內會的做法下不為例，而又對社會整體有益，他認為「可以傾下」。

羅致光上周突然動議條例修訂繞過內會。（資料圖片）

外界關注內會停擺，何時才能選出主席。胡志偉指，其實內會上屆主席李慧琼目前仍是主席身份，有權召集開會，可以通過不斷加會，增加時數來選出主席，所以相信內會停擺不是無了期，今個會期內會完結。但鍾國斌質疑，始終沒有一個時間表，難以保證何時才能通過。

至於如果政府真的繞過內會，將修訂交由人力事務委員會討論，職能上是否能取代法案委員會，鍾國斌指立法會18個事務委員會，其實都沒有權代表法案委員會的模式。所以在事務委員會內，討論照樣可以討論，但到底有沒有法案委員會的法定性，大家都不知道，因為過往類似事件未曾發生。因此如委員會討論完，決定會否受到法律挑戰，都是未知之數。