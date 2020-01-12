【14週產假】羅致光為「先斬後奏」致歉　陳淑莊斥無規無矩促撤回

立法會主席梁君彥在上周四（9日）拒絕將《2019年僱傭（修訂）條例草案》「直上大會」後，勞工及福利局局長羅致光突然動議繞過內會，轉交人力事務委員會審議。羅致光今天（12日）在網誌稱，他在立法會開會前的6分鐘才決定提出繞過內會的動議，形容做法是「先斬後奏」，翌日早上才於政府內部交代決定和致歉。 民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊促羅致光將其歉意化為行動，撤回不符立法會《議事規則》的動議，又指特區政府亦應引以為戒，下不為例。

羅致光今天在網誌稱，他在立法會開會前的6分鐘才決定提出繞過內會的動議，形容做法是「先斬後奏」，翌日早上才於政府內部交代決定和致歉。（資料圖片／洪嘉徽攝）

陳淑莊批評，動議明顯有違《議事規則》訂明的法案處理程序，指法案恢復二讀前必須與內會主席磋商，並無歧途，她批評羅致光當日的即興動議，猶如「昨日罵民主派『堵路放火』、今日便變臉致歉般輕浮。」

陳淑莊又不滿羅致光至今未清楚解釋其動議如何符合議事規則，做法開壞先例，除了不尊重立法會正常議事程序，更是破壞整個議事傳統，「尤其他曾任議員多年，如此無規無矩完全是不可思議。」

對羅致光形容動議是「先斬後奏」，陳淑莊對此感詫異，「好難想像政府做事可以如此無規無矩，作為一個團隊，集體負責，共榮共辱，竟然可以一時之快為求政績，不顧一切胡亂動議。如果施政為民，修改法例草擬工作，部門之間根本毋須『競爭』；擱置惡法，行政立法也不會落得今日田地。」