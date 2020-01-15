【14週產假】民主派批繞內會違議規　梁君彥：衡量所有因素後決定

立法會主席梁君彥在上周四（9日）拒絕將《2019年僱傭（修訂）條例草案》「直上大會」後，勞工及福利局局長羅致光突然動議繞過內會，轉交人力事務委員會審議，做法被指繞過內會和立法會議事程序，民主派昨天（14日）去信要求梁君彥拒批羅致光的動議。 梁君彥今早（15日）回覆指，其決定是在衡量所有相關因素後作出，又指日後若須考慮是否批准條例草案恢復二讀辯論，定必一如既往，按照《議事規則》的相關規定處理。

梁君彥表示，他批准羅致光的動議，與他是否認同議案中的建議無關。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁君彥表示，他批准羅致光的動議，與他是否認同議案中的建議無關 ，強調決定是經衡量所有相關因素後作出，又指根據《議事規則》第44條，主席決定為最終決定。

梁君彥續指，在目前內會未能正常運作的情況下，考慮到立法會的憲制職權，以及議員對條例草案提出修正案的權利的前提下，合適的做法，將局長的建議，交給由議員考慮是否採納。

據了解，有關動議估計將於下午審議。

民主派會議召集人陳淑莊回應梁君彥的裁決，她指經翻查歷史檔案發現，1993年立法局的內會已通過規定事務委員會的權能，及後刊憲，當中列明「不應負責藍紙條例草案的審議工作，而應繼續監察政府政策，包括負責審議政府的諮詢文件、白紙條例草案等工作」，有關權能一直沿用，未有刪改，她重申梁君彥批准羅致光的動議在大會上討論是違反《議事規則》。

陳淑莊續指，梁君彥在回覆民主派的信件，也不敢明確指羅致光的動議符合《議事規則》，又斥：「作為主席，點可以一啲唔合《議規》嘅人嘢喺大會上討論？」對於梁君彥在回覆中強調：「根據《議事規則》第44條，主席決定為最終決定」，陳淑莊怒斥：「佢（梁君彥）講呢句嘢（主席決定為最終決定）最叻，以為自己有尚方寶劍。」