【政圈風聲】民主黨3月黨慶冀籌四百萬　林鄭班子全不獲邀

民主黨今年3月24日將舉行每年一度的籌款晚宴，該黨去年未有邀請特首林鄭月娥和律政司司長鄭若驊，政務司司長張建宗等21名主要問員則有出席酒會。修例風波仍未平息下，民主黨今年會否繼續邀請問責官員出席黨慶？ 民主黨籌款委員會主席袁海文接受《香港01》查詢時表示，鑑於今年的政治氣氛，該黨只會舉辦籌款晚宴，不會在晚宴前舉辦酒會，並決定不會邀請任何一名政府官員，包括局長、副局長、政治助理以至行會成員。

袁海文又指出，政府問責團隊完全不得民心，民主黨今年不會邀請任何一名局長、副局長、政治助理以及行會成員出席黨慶活動。（資料圖片/羅國輝攝）

袁海文：問責團隊完全不得民心

在區議會選舉贏得91席、成為區會最大黨的民主黨，計劃於3月24日於香港九龍東皇冠假日酒店舉行籌款晚宴，袁海文表示，因應社會氣氛和情況，不會像過往舉行酒會，又強調今年主題和活動「一定唔係喜慶」。

袁海文指，政府問責團隊完全不得民心，民主黨今年不會邀請任何一名局長、副局長、政治助理以及行會成員出席黨慶活動，他稱沒聽到任何籌款委員會或中委對此做法有反對聲音。

立法會今年9月換屆，袁海文表示，今年的籌款目標與去年相同，盼能籌得400萬元。袁海文指，民主黨近期在大型遊行街站籌款，全捐予「612人道支援基金」，加上今年年宵不設乾貨攤位，令民主黨失去重要的籌款收入，因此晚宴的籌款數字對民主黨今年財政收入和運作非常關鍵。

林鄭曾捐3萬贊助李華明唱歌

民主黨黨慶一向被視為香港行政與泛民關係的「寒暑表」；2015年黨慶，民主黨無邀請時任特首梁振英出任，多名獲邀出席黨慶的司局長一度答允出席，惟最終全體缺席。2017年黨慶，當時正值特首選舉，候選人胡國興、林鄭月娥及曾俊華均有出席。2018年黨慶，民主黨邀請林鄭全體問責班子出席，林鄭當時率領30名官員赴會，並即場捐出3萬元贊助該黨元老李華明唱歌，引起政界熱議。

至去年黨慶，年初爆發長者綜援爭議，民主黨去年未有邀請林鄭和鄭若驊出席，有指該黨元老、籌款委成員的「吸金王」李華明不滿林鄭不獲邀，最終李華明辭去籌款委成員一職。

民主黨去年未有邀請特首林鄭月娥和律政司司長鄭若驊，最終政務司司長張建宗等21名主要問員出席酒會。（歐嘉樂攝）