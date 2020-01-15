【政圈風聲】民主黨立會選戰跑馬仔　九龍西乳鴿袁海文硬撼黃碧雲

立法會換屆選舉今年九月舉行，泛民第一大黨民主黨將繼續以黨內甄選方式，決定出戰立法會人選。據了解，黨內甄選於今天（15日）截止報名，其中九龍西競爭激烈，現任九龍西立法會議員黃碧雲將會迎來「乳鴿」深水埗區議員袁海文的挑戰。 黃碧雲接受查詢時表示，黨內有競爭是好事，又說有信心勝出黨內初選。袁海文表示，已向民主黨黨內報名參與甄選，袁指在現時的社會形勢下，立法會議員需更了解社會情況及與年青人同行，又希望把新思維帶入議會，包括爭取減少單程證限額、打擊假家庭團聚、爭取病人權益的同時不能打擊公營醫護士氣等。

袁海文在去屆立會選舉亦曾參加黨內甄選，不過最終不敵黃碧雲，其後排在黃碧雲名單第二參選立法會選舉。（資料圖片）

上月通過派七隊戰立會選舉

民主黨上月15日舉行周年會員大會，大會通過選舉委員會和中委會建議，擬於今年立法會選舉採取「N」策略，即維持現有選席安排，在五個地區直選選區各派一張名單參選，及派出兩張名單出戰俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能界別。

綜合各方消息，七名現任立法會議員包括許智峯、黃碧雲、黨主席胡志偉、尹兆堅、林卓廷及「超區」鄺俊宇和涂謹申均會報名參與甄選，其中九龍西再次有競爭。

黃碧雲：有競爭屬好事

據悉，現年60歲的黃碧雲積極考慮爭取第二次於九龍西直選連任，不過她將再次迎來「乳鴿」袁海文的挑戰。黃碧雲日前接受查詢，承認將會參與黨內甄選，並知悉袁海文有意參選，她指有競爭屬好事，自己有信心能順利「出線」，繼續代表民主黨出戰立會選舉。

袁海文：冀帶入年輕人聲音

袁海文表示，昨天已收集足夠提名，報名參與黨內甄選，他有信心能夠出線，代表民主黨出戰立法會，會盡努力在不同工作爭取更好成績。袁海文又表示，在目前的社會形勢下，立法會議員需更了解社會情況及與年青人同行，他有信心在這些方面做得更好，他又說希望把新思維帶入議會，包括爭取減少單程證限額、打擊假家庭團聚、推展水資源政策、爭取病人權益的同時不能打擊公營醫護士氣等。

袁海文現年35歲，他剛於區議會選舉成功以高票連任深水埗區議員，亦曾於前年出戰九龍西補選的民主派初選，不過未能「出線」。袁海文現為民主黨籌款委員會主席、民主黨常委，他因長期關注消費者權益而得到「美容袁」的美譽，早前獲政府擔任為消委會委員。本身擔任大學講師的黃碧雲今年60歲，去年從理大退休，專注議會工作，她因長期關注食水安全而聲名大噪，不過她曾因政治立場過於溫和而被批評。

有民主黨中委分析指出，黃碧雲為現任議員，在黨內可看高一線，但袁海文不乏年輕黨員支持，加上袁海文最近四年的知名度和政績大幅增加，料二人爭持非常激烈，有油尖旺、九龍城區議員表明會把提名票給予袁海文，形容黃碧雲將遇到前所未見的挑戰。有該黨中委透露，本屆黨內甄選更改了提名方式，改為需取得十名黨員現名提名才能「入閘」，故有黨員在決定是否提名袁海文上有所顧慮。

許智峯雖然曾因「搶手機事件」而惹起爭議，但其知名度和人氣因反修例運動而高企，按現行的計分機制，許智峯贏出甄選的機會非常高。（資料圖片/余俊亮攝）

許智峯被挑戰？多名潛在人選表明不參選

至於港島區，政圈一直盛傳有黨內元老不滿現任議員許智峯的政治路線過於激進，希望在今年立會選舉「換人」，加上前年發生搶手機風波，外界非常關注循港島區直選「入局」的許智峯會否被其他黨友挑戰。

不過多名潛在人選接受查詢表明，不會參與港島區甄選，民主黨副主席、南區區議會主席羅健熙表明不會參與甄選，他說：「峯在運動的參與有目共睹，唔會爭」。民主黨東區區議會副主席趙家賢則表示：「我個人全力支持許智峯繼續做民主黨香港島代表。涂謹申及鄺俊宇繼續做超級代表！」民主黨中西區區議員伍凱欣亦否認參與黨內甄選傳聞。



據有黨員透露，本屆黨內甄選更改了提名方式，由過往「一人提名，二人和議」，改為需取得十名黨員提名才能「入閘」。然而，民主黨甄選料繼續採取「六二二」作為計分機制，即民調佔六成，支部和地區黨團投票則各佔兩成。因此，許智峯雖然曾因搶手機風波惹起爭議，但其知名度和人氣因反修例運動而高企，按現行的計分機制，許智峯贏出甄選的機會非常高。

民主黨副主席、南區區議會主席羅健熙表明不會參與甄選。（資料圖片/歐嘉樂攝）