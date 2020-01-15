【14周產假】黃碧雲批事務委員會剝奪部份議員　何啟明：歡迎加入

勞工及福利局局長羅致光提出將增加產假的《僱傭條例修訂草案》，繞過立法會內務委員會交由人力事務委員會審議。立法會今日（15日）繼續辯論有關動議，民主黨黃碧雲質疑人力事務委員會只有18名成員，其他議員的審理議案權利會被剝奪。人力事務委員會主席何啟明則於會後向傳媒表示，歡迎任何關心議案的議員加入，只需向主席簡單交代理由便可。 主席梁君彥於下午7時許宣佈休會，動議仍未進行表決。

黃質疑重覆討論 何：兩次討論性質不同

民主黨黃碧雲翻查文件，指出人力事務委員會早於2018年10月對延長產假進行過討論，現時要扭轉事務委員會的功能，將經已獲委員會討論過的議案重新討論，更時賦予凌駕內會、進行審議的能力，開啟破壞議事規則的壞先例。此外人力事務委員會只有18名成員，而立法會議員接近70多名，黃碧雲質疑是否其他議員只能旁聽而不能提出修訂，剝奪部分議員的審理議案權利，衝擊原來議會的程序理念。

人力事務委員會主席何啟明對傳媒回應指，對所有有意欲加入委員會表示歡迎，以往亦有慣例允許議員中途加入事務委員會，議員只需向主席簡單交代理由便可。對於黃碧雲指控有關議題是在人力事務委員會重覆討論，何啟明並不認同，認為此前的討論只屬政策性，而現行繞過內會進行審理，相信會聚焦在針對法律文本的討論及審議，強調是內會停擺下的次要選擇。

工聯會何啟明表示，若動議獲通過，是立法會首次以事務委員會審理議案，故會計劃召開特別會議討論詳細的處理方法。（余俊亮攝）

何啟明：會徵詢秘書處法律意見

何啟明又指若動議獲通過，是立法會首次以事務委員會審理議案，故會計劃召開特別會議討論詳細的處理方法，包括委員會的權責等，屆時會向立法會秘書處徵詢法律意見，又呼籲有心為產婦辦事的議員一同支持動議。

工聯會陸頌雄則質疑泛民指議案不急於一時，反問能否叫產婦暫時不要生育，批評泛民的說法「離地」和「涼薄」。