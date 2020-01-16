區會動議譴責鄧炳強　民政專員拉隊離場　政府：不認同不實指控

警務處處長鄧炳強今日（16日）首次出席區議會會議，到訪中西區區議會，至尾聲有民主派區議員提出臨時動議，譴責鄧炳強監管不力，縱容警員濫權濫暴，要求政府鄧炳強下台，「一哥」聞言起身離開會議廳，連民政事務專員及秘書處人員亦一同離開。 政府晚上發稿表示，十分重視區議會的意見，有關部門首長均會親自到區議會聽取意見，惟政府指不認同中西區區議會針對警方和警務處處長作出的臨時動議，強調有關動議對警方作出不實的指控，故所有列席的政府人員均離席。

區議員葉錦龍提出臨時動議譴責鄧炳強包庇「警暴」，要求他下台，鄧炳強即起身離場，民政事務專員亦離開會議廳，最終動議最終以14票贊成、1票反對下通過。（歐嘉樂攝）

警務處處長鄧炳強今日下午到中西區議會接受議員質詢，會議接近尾聲，區議員葉錦龍提出臨時動議譴責鄧炳強包庇「警暴」，要求他下台，鄧炳強即起身離場，民政事務專員亦離開會議廳。動議最終以14票贊成、1票反對下通過。

大埔區議會昨（15日）在會議上原定就不同委員會選出正副主席，惟大埔民政專員認為現屆成立的大埔區議會保安及政制事務委員會，其職權範圍或不符合《區議會條例》的職能，故聯同民政處及秘書處職員離席。大埔民政事務處其後指，政府認為該保安及政制事務委員會的部分職權範圍與《區議會條例》有牴觸，建議區議會先研究該委員會的職權範圍。