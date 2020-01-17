監警會報告延遲公布　謝偉銓：未落實日子　涂謹申質疑受政治壓力

監警會昨日（16日）決定延遲發布審視反修例事件的首階段報告，直至一宗司法覆核有裁決才再決定。監警會副主席謝偉銓今日（17日）表示，對此感到遺憾，希望有關的聆訊可盡快進行，惟現階段未能落實公佈日期，要視乎不同因素，例如申請者在司法覆核方面的配合，第二階段的調查將繼續進行。 涂謹申則質疑監警會以司法覆核案件為由，延遲公佈報告是為政府開脫，認為現在政府立場轉硬，林鄭斷然否決獨立調查，難免令人質疑監警會受到政治壓力，延遲公布報告意欲降低政府壓力。

監警會主席梁定邦。（黃偉倫攝）

謝偉銓指出，高等法院在上月20日，就一宗監警會進行審事工作的權力作出司法覆核，高院已批准，已進入雙方提出證據的聆訊程序，昨日內會考慮到法律顧問的意見，亦就現在進行中的司法覆核將來的結果的影響，延後公佈本來在本年初發表的首階段報告結果，將待司法覆核程序完成後再佢討論及決定，因此監警會未能就公眾關注的報告方面如之前計劃的時間公佈，並就此表示遺憾，希望有關的聆訊可盡快進行，惟現階段未能落實公佈日期，要視乎不同因素，例如申請者在司法覆核方面的配合，第二階段的調查將繼續進行。



涂謹申指，監警會以司法覆核案件為由，延遲公佈是為政府開脫。(資料圖片/梁鵬威攝)

涂謹申質疑監警會以司法覆核案件為由，延遲公佈報告是為政府開脫。特首林鄭月娥早前多次以等待監警會的調查報告、再確定進一步調查行動為由，推搪公眾不斷要求成立獨立調查委員會的呼聲，涂謹申指現在政府立場轉硬，林鄭斷然否決獨立調查，難免令人質疑監警會受到政治壓力，延遲公布報告意欲降低政府壓力。

涂謹申續指，以監警會主席梁定邦資深大律師的資歷，若調查因司法覆核出現法律衝突，早在調查展開前叫停一切工作，與訟一方亦未有就監警會的調查報告提出臨時禁制令，故認為不公開調查報告的唯一可能原因，是配合特首近日否決獨立調查的態度。