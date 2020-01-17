【公務員加薪】林卓廷批對公務員雙重標準　斥羅智光：你係咪痴線

立法會財務委員會今日（17日）繼續處理公務員加薪的撥款申請，泛民議員針對警隊表現，多次提及警隊表現影響議員在投票的取向，要求分拆警隊加薪，並傳召警務處處長鄧炳強到財委會，就警隊問題作充分解釋。 立法會議員、民主黨的林卓廷批評警隊表現影響到公務員士氣，認為應檢控違反警例的警員，重建公眾對整個公務員團隊的信心及提升他們的士氣。公務員事務局局長羅智光反駁，所有公務員都一視同仁，必須依法辦事及對在任特區政府絕對忠誠。

公務員事務局局長羅智光反駁，所有公務員都一視同仁，必須依法辦事及對在任特區政府絕對忠誠。

林卓廷斥政府雙重標准 偏坦警隊

林卓廷斥責政府對公務員的紀律做法雙重標準，他舉例，消防署副處長稱呼示威者作「曱甴」，違反政治中立守則，但沒有受譴責或任何懲處；但部份公務員在Facebook上表達個人政見就被停職，羅智光反駁，所有公務員都一視同仁，必須依法辦事，若違反法律並裁定干犯刑事罪行，除了受法律制裁，亦有相關機制處理。

林卓廷怒斥：「宜家隨時落銅鑼灣食飯被警察濫捕，你就停佢職，你係咪痴線架？」，質疑被捕即有機會被停職的做法，有違香港法律以無罪假定作前提的標準，一方面對「散仔會」主席的指責低頭；另一方面，對其他前線公務員就發聲明，恐嚇他們要對政府盡忠，林批評羅智光作為公務員團隊的首長，竟偏坦警隊，摧毁了公務員幾十年來政治中立的優質文化。

財委會主席、保險界議員陳健波在會上多次指，民主派議員不斷提及警暴，與公務員加薪並非直接相關。

陳健波：不能容忍議員只表達政見 非討論加薪內容

財委會主席、保險界議員陳健波在會上多次指，民主派議員不斷提及警暴，與公務員加薪並非直接相關，指責多名議員只是在會上發表政見，而非集中討論公務員加薪問題，立法會議員、議會陣線的朱凱廸不同意陳健波的講法，並指警暴問題關乎警察能否提供優質服務，可以影響議員投票意向，因此有需要解釋清楚。而羅智光再次重申，行會決定公務員加薪不會考慮個別團體的表現，而是根據薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求、政府財務狀況以及公務員士氣等六個因素，考慮整體公務員的薪酬調整幅度。