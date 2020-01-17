羅智光指專員離場合規　應對政府完全忠誠　泛民炮轟：準備打仗

立法會財委會今早（17日）繼續審議公務員加薪撥款申請，公民黨陳淑莊就昨日（16日）中西區區議會動議譴責警務處處長鄧炳強時，在場政府官員集體離埸，質問公務員事務局局長羅智光有關行為是否違反公務員政治中立原則，要求局方調查。羅智光回應指公務員應對在任行政長官及特首完全忠誠，亦理應 捍衛政府立場。 泛民議員於會後見傳媒，炮轟羅智光的說法極為危險及黑暗，嚴重打擊市民對公務員的信心。人民力量陳志全揚言於未來所有牽涉公務員議題的會議中，都會先要求局長澄清有關說法，叫政府「準備同泛民打仗」。

羅智光回應指公務員有憲制責任，竭盡所能協助行政長官及政府。（李澤彤攝）

警務處處長鄧炳強首次出席區議會會議，到中西區區議會為反修例風波接受質詢，會議尾聲有區議員提出臨時動議要求鄧炳強下台，譴責對方監管不力，縱容警員濫權濫暴，鄧炳強、民政事務專員及在場所有政府官員隨即起身離場。

陳淑莊於今日的財委會上質問羅智光，有關遇到不中聽的動議就離場抗議，行為是否違反了公務員政治中立的原則。羅智光回應指公務員有憲制責任，竭盡所能協助行政長官及政府，以及應該對他們完全忠誠，亦理應捍衛政府立場；又認為昨日在區議會會議上討論警暴是越權行為，如議會動議與政府政策相違，離席的做法合適，不認同專員有違公務員原則。

泛民炮轟扭曲政治中立原則 陳志全：準備打仗

民主派議員於會後炮轟羅智光的說法，陳志全認為議題的嚴重性已超越公務員加薪問題，揚言於未來所有牽涉公務員議題的會議中，都會先要求局長澄清有關說法，叫政府「準備同泛民打仗」。

陳淑莊斥對方將政治中立的定義扭曲為全面支持政府立場，嚴重打擊市民對公務員的信心；又稱區議員是按照《區議會條例》為該區市民的福祉做事，公務員拉隊離場屬違法。許智峯亦批評羅智光的言論極為嚴重，破壞了公務員的中立、信心及尊嚴，又指公務員雖然可以有自己的政治立場，但處理公務時要保持中立，質疑由公帑出糧的公務員拒絕執行其職務是疏忽職守，妄顧公務員應有的操守。

許智峯亦批評羅智光的言論極為嚴重，破壞了公務員的中立、信心及尊嚴。（李澤彤攝）

毛孟靜同樣狠斥羅智光的言辭極危險及黑暗，意味往後無論在區議會甚或立法會，只要政府不同意任何議題便可拉隊離場，促請特首林鄭月娥澄清羅智光的言論是否代表政府的整個思維。

朱凱廸質疑是否代表政府會戴有色眼鏡看待不同政治立場的市民，例如申請駕駛執照或綜緩前要先審視立場。張超雄亦指若政府辦事以政治立場先行，等於「香港玩完」，淪落為與大陸城市無誤。