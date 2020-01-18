【主教誰屬？】傳教廷內定親中香港教區副主教蔡惠民接任主教

前天主教香港教區主教楊鳴章於2019年1月逝世後，香港教區主教已懸缺逾1年。梵蒂岡教廷去年1月捨棄慣例，沒有予香港教區輔理主教夏志誠代理主教職務，反而指派已退休的親中樞機主教湯漢代理。 《天主教新聞社》（Catholic News Agency）昨日（17日）報道指，有傳教廷為迎合中國政府，已敲定由親中派的香港教區副主教蔡惠民接任主教，湯漢與蔡惠民關係密切，未知湯漢代理的決定是否為蔡「鋪路」。香港天主教社會傳播處今天（18日）回應指，沒有任何新任主教訊息，也不會評論相關傳聞或報道。

有傳香港教區副主教蔡惠民將接任香港教區主教。（資料圖片）

《天主教新聞社》：蔡惠民已經獲得教廷批准任主教

該報道指出，教廷、香港、中國等各方面的教會高層分別證實，蔡惠民接任香港教區主教的人事案已經獲得教廷批准。但由於近半年香港與中國之間氣氛緊張，蔡惠民的親中立場有機會引發香港教會內部反彈，湯漢曾親自向教廷建議，不要立即公布這項決定，但未有確實公佈日期。

反修例之初撰文 指社會撕裂非黑即白

在反修例風波之初，去年6月18日《公教報》刊出蔡惠民文章《走出黑暗：認出我們是兄弟姊妹》，表示社會分歧，「分辨往往只會帶來分化，仍在黑暗中」。他表示要「正視一種極端的態度：就是非黑即白，不站在同一陣線便不相往來，以致彼此標籤，各不相讓，無法冷靜理性溝通」，表示「憂慮的是甚麼正在撕裂我們」。

文章表示「縱使有合理的理由和美好的動機，也不能強加於對方或勉強對方接受」，又指「當彼此的信任和溝通不足時，我們可能會遇上艱難，貧乏，困苦，敲打，監禁，暴亂，污名，但我們仍要堅忍」。

現任天主教香港教區宗座署理湯漢（左）與夏志誠現任港區輔理主教夏志誠。（資料圖片）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機曾就蔡惠民文章發表評論，表示蔡講出了一些真理，但也有一些盲點，認為「愛的基礎是真理，真理就是認識事實」。

陳日君評論表示，文章指非黑即白是極端的態度，他則認為不是人們的態度極端，而是「他們（政府）要把我們投入一個漆黑的黑夜」。

2018年舉辦學術會議 內地認可主教出席

蔡惠民在1981年起在意大利羅馬傳信大學攻讀哲學學士、神學士，1987年起在意大利羅馬額我略大學攻讀神學碩士、神學博士，自1986年起擔任香港教區司鐸，2017年10月至2019年1月獲教區委任為副主教。

蔡為香港教區認可、非牟利慈善機構「原道交流學會」的會長，2018年3月22至23日，學會舉辦主題為「基督宗教與中國社會」的學術會議，梵蒂岡外交部長Paul Richard Gallagher及獲教廷和北京政府承認的現任中國天主教愛國會、中國天主教主教團副主席、榆林教區主教楊曉亭均在場，因此該次會議亦被視為梵外交場合。

夏志誠政治立場鮮明 多次為民主發聲 支持反修例運動

夏志誠現時為輔理主教，香港教區只有他一人任輔理主教，屬「主教級」，終身擁有主教身份。他過去曾多次公開為反修例事件中的示威者祈禱，亦有參與不同遊行，就民主、公義等議題發聲。他在去年6月16日反修例遊行前出席祈禱會，在台上重申不接受修例，或因其政治立場未能「坐正」。