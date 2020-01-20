【屯馬線】上班日通車　田北辰斥做法戇居　憂繁忙時間倒瀉籮蟹

日前運輸及房屋局局長陳帆宣布來往大圍站至啟德站的屯馬線一期將於2月14日通車，並指當日通車「有驚喜」。實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰指出，過往港鐵普遍會選擇星期日作出新路線的通車日，惟是次選擇星期五上班日通車，他坦言做法「都幾戇居」，又指若政府以情人節為由選擇於2月14日通車，做法屬不切實際和離地。

田北辰指若政府以情人節為由選擇於2月14日通車，做法不切實際和離地。（資料圖片／高仲明攝）

平日通車避破壞？ 田北辰：一樣可以阻你開車

田北辰今天早上接受香港電台節目《千禧年代》時表示，一直與港鐵保持溝通，他以為港鐵會選擇2月16日（星期日）作為屯馬線一期通車日，惟最終選擇2月14日。田北辰指過往曾有新鐵路線選擇平日開通，結果在繁忙上班時間倒瀉籮蟹，他形容做法「都幾戇居」，又指若政府以情人節為由選擇於2月14日通車，田形容做法不切實際和離地。田北辰又認為周五通車是為避開周末示威和破壞的說法講不通，直指平日都可以有人「阻著你（地鐵）開車」。

田北辰分析指出，屯馬線一期通車後，在乘客量不會大幅增加的情況下，將會有分流的作用，其中馬鐵乘客可毋須經大圍站和九龍塘站轉車至觀塘線，令本身已飽和的九龍塘站減少人流，他又估計有約兩至三成乘客會經鑽石山站轉車，認為鑽石山站不會因作為轉車站而擠逼。

譚文豪亦指出，港鐵普遍不會選擇上班日通車，他擔心屯馬線首日通車會造成混亂。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳恒鑌指周日通車較「穩陣」 譚文豪憂通車日混亂

民建聯陳恒鑌則表示，屯馬線第一期通車「等到頸都長」，估計屯馬線到明年年底才有機會全線開通。對於港鐵選擇在周五通車，陳恒鑌希望當天不會倒瀉籮蟹，認為周日通車可予港鐵職員熟習操作，做法較為「穩陣」。

陳恒鑌指出，雖然鑽石山站非常大，但在屯馬線第一期作通車後，將成為轉車站，他希望港鐵能在安排上做得更好。

公民黨譚文豪則指出，啟德站開通對啟德的居民非常重要，不過他指觀塘綫的載客量本身已經飽和，但認為屯馬線通車對居民而言是「有好過無」。譚文豪亦認為，普遍不會選擇上班日通車，他擔心屯馬線首日通車會造成混亂。

屯馬線的票價亦惹起爭議，他指「短途貴、長途平」的情況在九龍南線通車時亦也出現，當時港鐵花了五年時間調整票價至合理水平，估計屯馬線全部通車後亦會有相關操作。